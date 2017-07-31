Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Фридман приценится к Dia
Фридман и партнеры инвестируют в крупного испанского ритейлера
LetterOne может стать одним из крупнейших акционеров Dia
- Екатерина Бурлакова
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Фридман приценится к Dia
Евгений Разумный / Ведомости
Инвестиционная группа LetterOne (L1) приобрела долю в испанской розничной сети Dia, говорится в материалах Национальной комиссии по фондовому рынку Испании.
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