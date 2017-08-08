Промышленность
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Сталь растет в цене

Российская сталь дорожает из-за Китая

Сокращение металлургических мощностей в Поднебесной и рост цен на уголь и руду поддерживают тренд

Стальная продукция за первую неделю августа выросла в цене: горячекатаный прокат подорожал на 3,2% до $463 за 1 т, холоднокатаный – на 5,5% до $516 за 1 т, следует из отчета БКС. Цены вверх подтолкнул июльский рост цен на уголь, а также закрытие сталелитейных мощностей в Китае. Цены подняли все крупнейшие российские металлурги: «Мечел» повысил цену 1 т горячекатаного проката на 5,2%, Evraz – на 5%, а НЛМК, ММК и «Северсталь» – на 3,7, 2 и 1,7% соответственно, говорится в отчете БКС. Средний рост в России составил 4%. В начале июля цены, напротив, шли вниз.

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