Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Финские инвесторы приняли российский анальгин
Финский фонд купил 45% российского производителя анальгина и цитрамона
Пермскому «Медисорбу» понадобились средства на развитие
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Финские инвесторы приняли российский анальгин
Медисорб
CapMan Russia приобрел долю в пермском фармпроизводителе «Медисорб», сказано на сайте фонда и следует из данных кипрского реестра. Закрытие сделки подтвердили совладелец и гендиректор «Медисорба» Владимир Фотеев и партнер CapMan Russia Александр Власов.
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