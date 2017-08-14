Промышленность
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Финские инвесторы приняли российский анальгин

Финский фонд купил 45% российского производителя анальгина и цитрамона

Пермскому «Медисорбу» понадобились средства на развитие

CapMan Russia приобрел долю в пермском фармпроизводителе «Медисорб», сказано на сайте фонда и следует из данных кипрского реестра. Закрытие сделки подтвердили совладелец и гендиректор «Медисорба» Владимир Фотеев и партнер CapMan Russia Александр Власов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике