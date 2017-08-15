Транспорт
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Порт купил себя в рассрочку

Порт Ванино не рассчитался за купленные год назад собственные акции

Для сделки стивидору придется увеличивать и без того немалый долг, указывает эксперт

Порт Ванино поручился за свою 100%-ную «дочку» «Порт Ванино-финанс» перед продавцом 24,99% обыкновенных акций стивидора – ЗАО «Титан». Как следует из сообщения порта, сумма сделки – почти 4,8 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике