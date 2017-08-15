Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Порт купил себя в рассрочку
Порт Ванино не рассчитался за купленные год назад собственные акции
Для сделки стивидору придется увеличивать и без того немалый долг, указывает эксперт
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Порту будет сложно исполнить сделку, считает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев
Сергей Бертов / Интерпресс / ИТАР-ТАСС
Порт Ванино поручился за свою 100%-ную «дочку» «Порт Ванино-финанс» перед продавцом 24,99% обыкновенных акций стивидора – ЗАО «Титан». Как следует из сообщения порта, сумма сделки – почти 4,8 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}