Промышленность
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: «Норникель» готовится экономить

«Норникель» может сэкономить на дивидендах

Это произойдет в случае роста долговой нагрузки компании

«Норникель» подготовился к эпохе низких цен на металлы еще весной 2016 г., изменив дивидендную политику. Теперь выплаты зависят от долговой нагрузки. Компания отдает акционерам 60% EBITDA, если соотношение чистого долга и EBITDA меньше 1,8. Если превышает, то начинает плавно снижаться и достигает 30%, если показатель равен или выше 2,2. Коэффициент выплат рассчитывается исходя из долговой нагрузки на 31 декабря каждого года. При этом выплаты в любом случае должны быть не менее $1 млрд.

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