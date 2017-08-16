«Норникель» может сэкономить на дивидендах

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«Норникель» слишком консервативен в своих оценках, считает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Вероятность того, что долговая нагрузка компании превысит 1,8 EBITDA, невысокая Андрей Гордеев / Ведомости

«Норникель» подготовился к эпохе низких цен на металлы еще весной 2016 г., изменив дивидендную политику. Теперь выплаты зависят от долговой нагрузки. Компания отдает акционерам 60% EBITDA, если соотношение чистого долга и EBITDA меньше 1,8. Если превышает, то начинает плавно снижаться и достигает 30%, если показатель равен или выше 2,2. Коэффициент выплат рассчитывается исходя из долговой нагрузки на 31 декабря каждого года. При этом выплаты в любом случае должны быть не менее $1 млрд.