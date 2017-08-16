Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Кондитерам стало слаще
Крупнейшие производители шоколада заявили о росте доходности из-за снижения стоимости основного сырья
До этого себестоимость только росла, а спрос снижался
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Шоколад в кризис подорожал сильнее других кондитерских изделий из-за роста себестоимости, отмечали аналитики Nielsen
SMARTMONEY
Цены на основное сырье для производства шоколада снизились, сообщили в отчетах за II квартал 2017 г. кондитерский концерн «Бабаевский» и московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Обе компании входят в холдинг «Объединенные кондитеры», лидера среди производителей шоколадных изделий в России: на них приходится 20% рынка, согласно Euromonitor International.
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