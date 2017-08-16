Global Рorts за 1,9 млрд рублей продала «Трансконтейнеру» терминал
Оператору достаточно одного сухого порта в Петербурге
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«Трансконтейнер» - вертикально интегрированный контейнерный оператор
Д. Гришкин / Ведомости
Global Ports подписала с ПАО «Трансконтейнер» договор о продаже 100% ЗАО «Логистика-терминал» - сухого порта на юге Петербурга за 1,9 млрд руб., сообщила Global Ports. Сделка будет закрыта после получения согласования ФАС этой осенью, сообщил Андрей Жемчугов, первый заместитель финансового директора «Трансконтейнера»
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