Транспорт

Global Рorts за 1,9 млрд рублей продала «Трансконтейнеру» терминал

Оператору достаточно одного сухого порта в Петербурге

Global Ports подписала с ПАО «Трансконтейнер» договор о продаже 100% ЗАО «Логистика-терминал» - сухого порта на юге Петербурга за 1,9 млрд руб., сообщила Global Ports. Сделка будет закрыта после получения согласования ФАС этой осенью, сообщил Андрей Жемчугов, первый заместитель финансового директора «Трансконтейнера»

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