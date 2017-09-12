Директор «Связной Travel» рассказал о проблемах с визами в США у стюардесс «Аэрофлота»

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Из-за нехватки сотрудников запись на собеседование в посольство для получения виз ведется уже на октябрь-ноябрь, говорит Дорош Е. Кузьмина / Ведомости

«Только что получили инфу из "Аэрофлота" - сейчас летают в штаты только те стюардессы, у которых еще действуют визы. Новые продления уже месяц не могут сделать!... так что скоро и летать не кому туда будет....)», - написал в Facebook директор компании «Связной Travel» Алексей Дорош (орфография и пунктуация сохранены).

Дорош пояснил «Ведомостям», что знает о проблемах у крупнейшего российского авиаперевозчика от его сотрудников и компании, которая занимается оформлением виз.

Посольство США в России с 23 августа приостанавило выдачу неиммиграционных виз из-за сокращения числа сотрудников консульства по требованию России. C 1 сентября приём документов на американскую визу возобновился.

Из-за нехватки сотрудников запись на собеседование в посольство для получения виз ведется уже на октябрь-ноябрь, говорит Дорош, а в пятницу выяснилось, что продление визы теперь приравнивается к получению новой и для этого надо тоже записываться на собеседование - раньше достаточно было отправить документы через Pony Express.

«Аэрофлот» - единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в США. Он летает в Нью-Йорк (трижды в сутки), Лос-Анджелес (раз в сутки) и Майами (трижды в неделю). Из американских авиакомпаний в Россию летает только Delta (раз в сутки из Нью-Йорка и только в летнем расписании).

«Санитарные нормы предполагают, что после длительного перелета, тем более в США, летный состав должен делать перерыв на отдых. В аэропортах США нет международных транзитных зон как таковых, поэтому перелет в любом случае требует визы», - объясняет редактор сайта aviablogger.com Константин Парфененок.

«Специальной очереди для тех, кто летит в США по работе, нет, но приоритет в очереди на собеседование в том числе отдается тем соискателям, кто пытается поучить визу для поездки по делам ООН или на учебу», - напоминает директор Jey Study Кирилл Хрипунов. Он отмечает, что российские граждане могут получить визу в любой третьей стране, где есть консульство США.

Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался. Источник в «Аэрофлоте» утверждает, что у перевозчика достаточно экипажей с открытыми визами и на летной программе ситуация не отразится. Запись на получение ведется на октябрь, так что проблемы нет.

Два партнера «Аэрофлота» говорят, что никаких приоритетов для стюардесс и даже пилотов при получении визы нет, поэтому проблема должна касаться и пилотов.