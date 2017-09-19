«Шоколадница» проведет ребрендинг и сменит поставщика кофе

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«Шоколадница» хочет привлечь молодых посетителей Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть кофеен «Шоколадница» начинает ребрендинг заведений, говорится в сообщении компании. Программа рассчитана на два года, инвестиции составят 600 млн руб.

Ребрендинг нужен, чтобы привлечь дополнительных посетителей, в основном молодых, которые ходят в другие кофейни, говорит представитель «Шоколадницы». Компания будет осторожно тестировать новый формат, чтобы не потерять давних клиентов, добавляет он.

«Шоколаднице» давно пора предпринимать что-то, потому что усиливается конкуренция на рынке, считает руководитель «Рестконсалта» Сергей Миронов. Десять лет назад у сети практически не было конкурентов, сейчас на рынке много более сильных игроков, полагает он: среди них – Starbucks, «Кофемания», «Дабл би».

По словам представителя «Шоколадницы», снижения числа клиентов за последние несколько лет не было.

В ходе ребрендинга сети кофеен у них изменятся логотип, меню, внутренняя отделка кофеен, мебель и др. Помимо этого компания поменяет кофейного поставщика, им станет компания Olam. До этого кофе поставлял SFT Trading, уточнил представитель сети. Средний чек в сети не изменится, обещает компания: 500 руб. в зале и 300 руб. навынос.

Первые «Шоколадницы» в новом формате откроются в октябре 2017 г.: две в торговом центре «Атриум», по одной в ТЦ «Метрополис» и в Спасоглинищевском переулке. Ребрендинг «Шоколадницы» затронет собственные заведения, уточняет представитель компании. Будут ли переделаны заведения по франшизе, зависит от партнеров, добавляет он.

Ребрендинг поможет лишь в том случае, если будет направлен не только на внешний вид, но и на внутреннюю работу: качество меню и работу с клиентом, отмечает Миронов.

Сейчас под брендом «Шоколадница» работает около 360 собственных кофеен группы и 90 по франшизе. Кофейни «Шоколадница» входят в одноименную группу компаний. В конце 2014 г. «Шоколадница» купила своего основного конкурента «Кофе хауз». На момент совершения сделки у «Кофе хауз» было 226 кофеен, а у «Шоколадницы» – 420. Также группа занимается кейтерингом «Арена фудс кейтеринг» и по франшизе развивает сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner.