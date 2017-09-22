Власти Петербурга хотят провести Восточный скоростной диаметр под Невой

В сочетании с ЗСД магистраль будет выполнять функции обхода центра Петербурга, проезд по ней будет платным

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил разработчикам проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД) рассмотреть вариант строительства тоннеля через Неву. Совещание по вопросу реализации этого инвеспроекта прошло сегодня в Смольном. «Тоннель ведет к удорожанию проекта на 3-4 млрд, что несущественно при столь масштабном проекте, но это хорошее решение с точки зрения видовых характеристик», _ цитирует Албина пресс-служба.

Новый мост для ВСД должен быть неразводным с высотой подмостового габарита не менее 30 м из-за технических требований ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», но существуют ограничения в связи с размещением нового моста в зоне охраняемых видовых панорам города недалеко от Финляндского железнодорожного моста, северная часть которого признана памятником и находится под охраной, говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга. По словам чиновников, объект также затрагивает охранную зону Скорбященской церкви на улице Шпалерной.

Смольный планирует реализовывать проект по схеме ГЧП, его стоимость оценивается примерно в 110 млрд руб. Предполагаемая пропускная способность шестиполосной магистрали – до 100 000 автомобилей в сутки. Магистраль протяженностью около 22,6 км начнется от Западного скоростного диаметра (ЗСД), подключится к КАД в районе д. Кудрово и проследует до пересечения с Мурманским шоссе. В сочетании с ЗСД она будет выполнять функции обхода центра Петербурга, проезд по ней будет платным.

АО «Западный скоростной диаметр», которое принадлежит Петербургу, в 2016 г. выполнило предпроектную проработку. Магистраль в черте города поделена на три участка. Ведется разработка проекта планировки территории двух из них, она закончится к марту 2018 г, говорится в сообщении пресс-службы. Разработка планировочной документации по третьему этапу закончится в 2018 г. В начале недели власти Ленобласти предложили включить в проект ВСД 13 км до Всеволожска.

Построить новую дорогу планируют за пять лет. Чиновники планируют провести конкурс, чтобы выбрать партнера, который будет софинансировать проект. Сегодня были рассмотрены предварительные предложения по финансово-юридической схеме реализации проекта. Интерес к участию выразили банк ВТБ и Евразийский банк развития. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2017 даже подписали соглашение о намерениях.

Власти Петербурга уже планировали построить тоннель под Невой. Объект под названием «Орловский тоннель» длиной в 1 км должен был пройти под Невой в районе Смольного. Стройку в равных долях должны были финансировать городской бюджет, федеральный инвестфонд и концессионер – выбранная по конкурсу Невская концессионная компания (НКК). От проекта, стоимость которого выросла с 44,7 млрд до 70 млрд руб., власти отказались в 2012 г., признав его неэффективным. НКК потеряла на проекте 1,5 млрд руб., чиновники возместили только 1,2 млрд руб.

В инженерно-геологических условиях Петербурга тоннель - это всегда чрезвычайно дорогое сооружение, дополнительные 3-4 млрд руб. выглядят заниженной оценкой, считает Алексей Ефанов, партнер практики «Инжиниринг» группы «НЭО Центр». По его словам, «Орловский тоннель» можно было бы заменить мостом стоимостью около 20 млрд руб.

Тоннель может благоприятно сказаться на движении по реке, так как судам не потребуется проходить под мостом, кроме того, тоннель дает возможность убрать в него коммуникации - как отвечающие за его работу, так и соединяющие разные районы города, что, опять-таки, улучшает внешний вид города, говорит Дмитрий Баранов, эксперт УК «Финам менеджмент». По его словам, тоннель в меньшей степени, чем мост, подвержен влиянию погоды: к примеру, снег, нападавший на мост, утяжелит его, его нужно будет убирать, а в тоннель он попадет лишь частично.