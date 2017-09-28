Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: «Газпром» на заводе
«Газпром проектирование» займет более 6000 кв. м в здании завода «Измерон»
За три года аренды компания заплатит 276 млн рублей
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Завод «Измерон» – давний партнер «Газпрома»
Евгений Егоров / Ведомости
«Газпром проектирование» арендует на три года часть площадей завода «Измерон» предпринимателя Дмитрия Михальченко. Договор аренды (опубликован на сайте госзакупок) с «Измерон-недвижимостью» до 21 июля 2020 г. заключен 26 сентября, цена сделки – 276,7 млн руб. с учетом НДС.
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