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Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: «Газпром» на заводе

«Газпром проектирование» займет более 6000 кв. м в здании завода «Измерон»

За три года аренды компания заплатит 276 млн рублей

«Газпром проектирование» арендует на три года часть площадей завода «Измерон» предпринимателя Дмитрия Михальченко. Договор аренды (опубликован на сайте госзакупок) с «Измерон-недвижимостью» до 21 июля 2020 г. заключен 26 сентября, цена сделки – 276,7 млн руб. с учетом НДС.

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