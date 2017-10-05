BASF открыл в Петербурге завод стоимостью 5 млн евро

Производство «БАСФ строительные системы» в России растет примерно на 11% в год BASF SE

Концерн BASF открыл в Петербурге завод по производству строительной химии, общий объем инвестиций составил 5 млн евро, сообщил гендиректор компании «БАСФ строительные системы» (бренд Master Builders Solutions) Сергей Ветлов. Сегодня была запущена третья, последняя производственная линия завода в Петербурге. Она будет выпускать материалы для смазки тоннелепроходческих щитов (используются при строительстве метро). Первая линия завода, которая производит добавки в бетон, открылась в конце 2015 г., вторая (выпускает бесщелочные ускорители схватывания бетона) — в апреле 2016 г. Петербургский завод работает в одну смену.

Мощность линии по производству смазки для щитов - 1800 т в год. Первый год она будет загружена внутренними заказами, потом будет решаться вопрос об экспортных поставках, говорит Ветлов. Этим во многом обусловлен выбор региона для производства смазки, у Петербурга прекрасные логистические возможности в плане морских грузоперевозок, отмечает он.

По его словам, пока главные потребители продукции - Москва и Петербург, в столице работают около 10 тоннелепроходческих щитов, в Петербурге - один. Сейчас компания продает смазку, произведенную в Испании, по мере роста производства в России цена на нее может снизиться, говорит Ветлов. По его словам, доля отечественного сырья в продукции «БАСФ строительные системы» - от 5 до 50% в зависимости от продукта.

Петербургский «Метрострой» закупает смазку у BASF и планирует делать это дальше, сообщила представитель строительной компании. «Качество материалов нас устраивает, раньше покупали испанскую, теперь будем российскую», - добавила она.

Производство «БАСФ строительные системы» в России растет примерно на 11% в год; рост происходит последние пять лет, он связан с диверсификацией производства, говорит Ветлов. «Где-то мы забираем долю конкурентов, последние два года строительная индустрия, как минимум, не растет», - замечает Ветлов.

У «БАСФ строительные системы» в России есть еще два производства строительной химии - в Московской области и Казани. Компания ищет площадку в Сибири, пока открыт офис продаж в Новосибирске, говорит Ветлов. В Сибири будут производиться добавки в бетон и сухие смеси, добавляет он, уточняя, что завод планируется открыть в 2019-2020 гг. Сибирь и Дальний Восток будет развиваться - компании нужно построить локальное производство, чтобы не везти туда продукцию, объясняет он. Выручка «БАСФ строительные системы» в 2016 г. - 2,9 млрд руб. (+11%), чистая прибыль - 392 млн руб. (-22%), по данным «СПАРК-Интерфакса».