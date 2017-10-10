«Транснефть» нашла конфликт интересов в заявлении Сергея Швецова

Компания считает, что первый зампред ЦБ высказался о суде со Сбербанком как член его набсовета

Суть спора Сбербанка и «Транснефти» состоит в определении квалифицированного инвестора Е. Разумный / Ведомости

Заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова относительно спора между Сбербанком и «Транснефтью» компания воспринимает не как мнение представителя ЦБ, а как заявление члена набсовета Сбербанка. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти». «В ситуации явного конфликта интересов слова господина Швецова выглядят тем более нелепо, поскольку ЦБ принял решение воздержаться от высказывания официальной позиции до окончания судебного разбирательства», - подчеркнула компания.

ЦБ считает обоснованным решение суда по спору Сбербанка и «Транснефти», заявил сегодня Швецов. «Суд принял, с моей точки зрения, абсолютно обоснованное решение. Сказать, что "Транснефть" не является профессиональным участником рынка и, соответственно, не могла оценить риски, которые несут предложения Сбербанка, - кривить душой. Конечно же, является», - заявил он на XII международном форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».

Он отметил, что судебная защита подобных сделок - необходимое условие для того, чтобы этот рынок вообще мог существовать.

Спор о квалификации

Суть спора Сбербанка и «Транснефти» состоит в определении квалифицированного инвестора: компания судится с банком за 67 млрд руб. «Транснефть» считает, что Сбербанк при заключении сделки с деривативами не предупредил ее обо всех рисках, несмотря на то что монополия не является профессиональным участником рынка.

В 2014 г. «Транснефть» заключила со Сбербанком сделку валютного свопа для минимизации валютных рисков, возникающих из-за валютного долга, а также временно свободных денежных средств, номинированных в валюте. Из-за роста курса доллара к рублю компания в 2014 г. получила 75,3 млрд руб. убытка.

Предупреждение и наказание Еще в 2014 г. ЦБ предупредил, что сделки с деривативами, особенно внебиржевые, несут большие риски для инвесторов. Крупнейшие российские корпорации потеряли тогда на производных финансовых инструментах не менее 290 млрд руб. Самые крупные убытки понесли «Роснефть» (122 млрд руб.) и «Транснефть» (67 млрд).

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с деривативами, но Сбербанк обжаловал решение суда.

«Транснефть» является квалифицированным инвестором со всеми вытекающими последствиями, говорила в суде зампред правления Сбербанка Белла Златкис : «Более того, если кто-то из нас сегодня купит бумаг на $100 000, то завтра станет квалифицированным инвестором, потому что обстоятельства, по которым это решается, – это размер и значимость того бизнеса, который идет».

В конце сентября Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы.

Накануне рассмотрения апелляции Сбербанка стало известно, что банк предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение без денежных выплат. Президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк не получал обратной связи от «Транснефти» по мировому соглашению, но готов на любые предложения по урегулированию. В «Транснефти» эту позицию называли «конструктивной».