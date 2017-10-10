«Роснефть» подала иск к «Коммерсанту»

Компания «Роснефть» на протяжении последних лет регулярно судится с российскими СМИ Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС

Нефтяная компания «Роснефть» подала иск к издательскому дому «Коммерсантъ» 2 октября, следует из картотеки арбитражных дел.

Претензии «Роснефти» вызвала статья «Исправленного три года ждут» о госзакупках компании, сказал «Ведомостям» представитель компании. Автор статьи - заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин. «Роснефть» считает, что в статье есть информация, которая не соответствуют действительности и порочит деловую репутацию компании. «Роснефть» требует ее опровержения, сказал «Ведомостям» ее представитель.

Спорная статья была опубликована 14 августа. В колонке Бутрин описывает поправку в закон о закупках госкомпаний, которая вступает в силу 1 января 2018 г., и указывает, что лишь с этого момента закон формально запретит конфликт интересов между заказчиком и участником закупки, в том числе наличие родственных связей между ними. Далее он приводит пример: «Удивительно в поправках только то, что почти никто, кроме юристов и причастных к госзакупкам непосредственно лиц в России, видимо, и не подозревает, что сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной «Роснефти» у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого «Роснефти», до Нового года, в общем, законна». Это единственное предложение этой колонки, в котором упоминается «Роснефть».

В компании «Роснефть» считают, что автор выдвигает огульные обвинения в адрес «условного» топ-менеджера «Роснефти», который якобы осуществляет закупки у своей жены, говорит представитель «Роснефти».

«Использование термина «условный» объясняется желанием автора уйти от ответственности. Хотя совершенно очевидно, что воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании, - говорит представитель «Роснефти». - И это несмотря на то, что «Роснефть» традиционно считается лидером по корпоративным стандартам, минимизирующим коррупционные риски». «Роснефть» строго соблюдает все требования законодательства в области государственных закупок, а деятельность компании прозрачна по сравнению со многими конкурентами, подчеркивает представитель компании.

Воспитание от «Роснефти»

Президент «Коммерсанта» Владимир Желонкин сказал «Ведомостям», что в материале «Коммерсанта» нет ничего компрометирующего «Роснефть»: «Мы не понимаем, что именно мы должны опровергнуть. Если нам объяснят, мы это сделаем».

Пока «Роснефть» не выдвинула денежных требований к издательству, так как иск носит «воспитательный характер», сказал «Ведомостям» вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Иск носит скорее воспитательный характер. Пока материальных требований мы не предъявляем, но это пока. Надеемся на живительную силу примера, - сказал он. - Мы подали иск. Требование - опровергнуть информацию. Не надо всуе трепать имя «условной госкомпании», - отметил он.

Бутрин в беседе с «Ведомостями» сказал, что не уверен, что достоверно знает, женат или нет какой-либо из топ-менеджеров «Роснефти»: «Это не входит в сферу моих интересов». Он сомневается, что можно опорочить репутацию компании указанием на действия, которые она может совершить абсолютно законно. Также журналист указывает, что поскольку «Роснефть» не требует ни рубля в качестве компенсации ущерба своей репутации, то очевидно, что репутация компании не пострадала. На вопрос о воспитательном характере иска Бутрин заявил: «Детей пусть воспитывают. Если женаты».

«Роснефть» против СМИ

Компания «Роснефть» на протяжении последних лет регулярно судится с российскими СМИ. Так, госкомпания в суде добилась опровержения статьей Forbes, «Ведомостей».

В конце прошлого года «Роснефть» подала иск к РБК из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти»). Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти».

«Роснефть» требовала от РБК рекордные 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений. «Роснефть» назвала статью ложной, заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения. Судья 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб. Впрочем, судебное разбирательство закончилось мировым соглашением между «Роснефтью» и РБК. По данным источников, близких к ответчикам, конфликт с «Роснефтью» урегулировал новый владелец РБК Григорий Березкин.

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