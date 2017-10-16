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Дмитрий Горшенин
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Приостановлен конкурс на закупку мебели для чиновников за 413 млн рублей

Две компании пожаловались на него в антимонопольную службу

Управление ФАС России по Петербургу приостановило конкурс на закупку мебели для «Невской ратуши» за 413 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На тендер пожаловались одновременно две компании - ООО «Азимут» и ООО «Мастер», следует из документов. Конкурс приостановлен до 18 октября, когда УФАС рассмотрит сразу две жалобы от заявителей с разницей в десять минут.

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