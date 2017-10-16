Приостановлен конкурс на закупку мебели для чиновников за 413 млн рублей

Две компании пожаловались на него в антимонопольную службу

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В конкурсной документации нет поэтажного плана расстановки, из-за чего невозможно рассчитать затраты на выгрузку и подъем мебели, замечает «Азимут» Е. Кузьмина

Управление ФАС России по Петербургу приостановило конкурс на закупку мебели для «Невской ратуши» за 413 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На тендер пожаловались одновременно две компании - ООО «Азимут» и ООО «Мастер», следует из документов. Конкурс приостановлен до 18 октября, когда УФАС рассмотрит сразу две жалобы от заявителей с разницей в десять минут.