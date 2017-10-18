«Магнит» объявил о покупке площадей сибирского конкурента

В результате «Магнит» получит права аренды как минимум на 153 универсама и три гипермаркета суммарной торговой площадью более 62 417 кв. м Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российский ритейлеров - «Магнит» Сергея Галицкого сообщил, что подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии.

Речь идет о покупке 100% ООО ЕТК, сказано в сообщении. Сейчас «Магнит» и владельцы ЕТК обсуждают условия сделки, она может быть закрыта после одобрения ФАС.

В результате «Магнит» получит права аренды как минимум на 153 универсама и три гипермаркета суммарной торговой площадью более 62 417 кв. м. Торговая площадь «Магнита» на конец первого полугодия - 5,3 млн кв. м, по собственным данным.

Сейчас ЕТК владеет правами аренды на площади под магазинами «Красный яр» и «Батон», сказано в сообщении.

О покупке «Красного яра» «Магнитом» с начала года сообщали региональные СМИ. Но владельцы сети опровергали это. В июле собственник сети «Красный яр» Татьяна Павловская в разговоре с изданием «НГС.Новости» заявляла: «Я категорически не подтверждаю данную информацию».