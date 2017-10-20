РЖД оценила, во сколько обойдется БАМ и Транссиб

Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Дорога ценой в полтриллиона

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Вырученные от 2%-ной надбавки к грузовому тарифу 23,6 млрд руб. РЖД в 2017 г. направила на финансирование БАМа и Транссиба Д. Абрамов / Ведомости

РЖД подготовила проект второго этапа модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба с 2018 до 2025 г. Монополия подсчитала, сколько предстоит потратить на расширение магистралей в зависимости от грузопотока («Ведомости» ознакомились с материалами РЖД).

Если грузопоток вырастет в сравнении с 2012 г. в 1,9 раза (до 172,8 млн т), то модернизация потребует 493 млрд руб. (это базовый сценарий), а если перевозки вырастут в 2,2 раза, до 184,8 млн т, инвестиции оцениваются в 652,3 млрд руб.