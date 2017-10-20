Из-за прокурорской проверки в «Пулково» не работают 40% трапов

Из-за новой проверки в «Пулково» временно прекращена работа примерно 40% трапов из 35, сказал «Интерфаксу» санкт-петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин Евгений Егоров / Ведомости

В службе спецтранспорта аэропорта «Пулково» не хватает квалифицированных кадров для обслуживания самоходных трапов для посадки и высадки пассажиров. Это «Фонтанке.ру» подтвердили в Северо-Западной прокуратуре на транспорте. Количество трапов в аэропорту превышает количество обученных операторов, сказал собеседник издания.

Надзорное ведомство проверяет «Пулково» после того, как 28 сентября трап обрушился под ногами пассажирки с полуторагодовалой девочкой на руках. Ребенок умер в больнице. 19 и 20 октября СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в «Пулково», прокуратура сообщила, что назначила в связи с этим дополнительную проверку.

Из-за новой проверки в «Пулково» временно прекращена работа примерно 40% трапов из 35, сказал «Интерфаксу» санкт-петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. По его словам, днем в пятницу на смене были три траповщика и шесть трапов.

«Задержки рейсов в связи со сложившейся ситуацией имели место накануне с 16.00 до ночи. С утра сотрудник транспортной прокуратуры находится в аэропорту и отмечает, что в пятницу ситуация нормализовалась, задержек нет», — добавил он.

По словам Лепехина, после падения пассажирки с ребенком аэропорт поменял подход к организации работы по эксплуатации трапов. «После внесения Северо-Западной транспортной прокуратурой соответствующего представления управляющая компания аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) сообщила, что до конца года 70 специалистов пройдут запланированное обучение по эксплуатации трапов с учетом всех необходимых требований», — сказал он.

«В настоящее время в аэропорту проводится переаттестация персонала ряда операционных служб, - цитирует "Фонтанка" заявление "Воздушных ворот Северной столицы". - Также на время расследования по инциденту 28 сентября 11 трапов одной конфигурации и производителя выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы». Выведены из эксплуатации были 11 трапов Smartstep-2, уточняет «Фонтанка». По ее сведениям, после этого у аэропорта осталось около 20 самоходных трапов, которыми практически некому управлять. Переобучение траповщиков займет около трех недель, известно изданию.

Вечером 19 октября в «Пулково» случилась «цепная задержка рейсов», которая началась с рейса из Вены, который полтора часа ждал подачи самоходного трапа и в результате был отбуксирован к телескопическому, писала «Фонтанка». Телескопические трапы не справлялись с количеством рейсов. Расписание постоянно менялось. С 18.00 до 22.00 из 39 рейсов вовремя были отправлены 16. Пассажирам рейса в Краснодар (вылетел в 19.47 вместо 18.15) в аэропорту заявили, что в «Пулково» остался один траповщик, который ездит по очереди ко всем самолетам.

В связи с падением пассажирки с ребенком ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу проходят начальник участка механических работ службы спецтранспорта оператора аэропорта, который отвечал за ремонт сломавшегося трапа, и руководитель одной из дирекций управляющей компании. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура 3 октября внесла гендиректору компании-оператора представление об устранении нарушений закона, в том числе потребовала обучить персонал, обслуживающий трапы и следящий за их техническим состоянием.

По итогам восьми месяцев 2017 г. петербургский аэропорт принял 10,9 млн пассажиров, на 24,3% больше, чем годом ранее.

«Пулково-1» после реконструкции