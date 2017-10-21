Россия снимет запрет на ввоз турецких томатов с 1 ноября

Россия разрешила ввоз томатов из Турции с 1 ноября А. Гордеев / Ведомости

Министр энергетики Александр Новак, представляющий Москву в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил, что Россия разрешила ввоз томатов из Турции с 1 ноября. «По помидорам решение принципиальное принято, что с 1 ноября будет разрешено ввозить 50 000 т в Российскую Федерации. Но в настоящее время идут процедуры согласования соответствующего постановления. Мы рассчитываем, что оно будет принято до 1 ноября», — сказал Новак (цитата по ТАСС). Ранее Россия планировала снять ограничения на ввоз турецких томатов с 1 декабря.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи приветствовал это решение. «Я также хотел выразить свою признательность своему коллеге, министру энергетики России Александру Новаку за то, что он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в России», — сказал Зейбекчи.

В ответ на снятие ограничений Россия ждет, что Турция отменит аналогичные барьеры для сельскохозяйственной продукции из России, заявил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». «Россия последовательно делает шаги на либерализацию тех ограничений, которые были приняты. Сейчас подготовлено очередное решение о том, чтобы разрешить ввоз томатов с 1 ноября этого года в объеме около 50 000 т. Это решение будет во многом зависеть от взаимных действий по либерализации ограничений, в том числе и турецких наших коллег. Мы сейчас это дополнительно подробно обсуждали, скорость принятия такого решения будет, конечно, носить взаимный характер», — сказал министр.

По его словам, Турция готова разрешить России поставки мяса, но вопрос прорабатывается. «Инспекторы турецкие приезжали, они инспектировали наши предприятия, они сделали отчеты. Наш Минсельхоз сейчас этот отчет изучает, чтобы продолжить работу по получению необходимых сертификатов. Наши коллеги турецкие готовы дать возможность поставок турецкого мяса. Все будет зависеть от скорости согласования и получения сертификатов на поставку мяса», — сказал Новак.

Кроме того, в Москве надеются, что Турция отменит усложненные правила на импорт российской сельхозпродукции. По словам Новака, от шагов Турции «по снятию бюрократических барьеров, связанным с оформлением счетов-фактур», будет зависеть скорость принятия постановления о ввозе томатов с 1 ноября.

Россия ограничила поставки некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 г. Меры были приняты после того, как в ноябре 2015 г. турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 на турецко-сирийской границе. В настоящее время почти все ограничения сняты.