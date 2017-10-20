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Сергей Смирнов

Россия разрешила поставки гранатов и баклажанов из Турции

До введения ограничений в 2015 г. Россия импортировала из Турции до 50 000 т гранатов в год Pixabay

Россия с 30 октября разрешит поставки баклажанов и гранатов из Турции, рассказал сегодня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», - передает слова Ткачева «РИА Новости».

По его прогнозу, Турция ежегодно сможет поставлять в Россию 10 000-15 000 т гранатов и 2000-3000 т баклажанов, доля на рынке составит 30% и 10% соответственно. «В этом году лидер по поставкам [баклажанов] – Белоруссия – 8500 т, или 40%», – рассказал министр.

До введения ограничений в 2015 г. Россия импортировала из Турции до 50 000 т гранатов и 5000 т баклажанов в год.

В Минсельхозе уже готов проект постановления о снятии ограничений на поставки томатов из Турции, сообщило сегодня министерство со ссылкой на Ткачева. «Планируем, что в ноябре-декабре уже начнутся первые поставки», - заявил министр.

Министр энергетики, председатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак ранее говорил, что поставки томатов с четырех предприятий Турции могут начаться с 1 декабря. Объем поставок - 50 000 т. Этот вопрос вынесен на заседание межправкомиссии в субботу.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 г., после того как в ноябре 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов - ради поддержки отечественного тепличного хозяйства. До 1 января 2016 г. они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию. До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 000 т томатов в год.

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