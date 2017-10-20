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Сергей Смирнов

Россия разрешила поставки гранатов и баклажанов из Турции

Ведомости
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Россия с 30 октября разрешит поставки баклажанов и гранатов из Турции, рассказал сегодня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», - передает слова Ткачева «РИА Новости».

По его прогнозу, Турция ежегодно сможет поставлять в Россию 10 000-15 000 т гранатов и 2000-3000 т баклажанов, доля на рынке составит 30% и 10% соответственно. «В этом году лидер по поставкам [баклажанов] – Белоруссия – 8500 т, или 40%», – рассказал министр.

До введения ограничений в 2015 г. Россия импортировала из Турции до 50 000 т гранатов и 5000 т баклажанов в год.

В Минсельхозе уже готов проект постановления о снятии ограничений на поставки томатов из Турции, сообщило сегодня министерство со ссылкой на Ткачева. «Планируем, что в ноябре-декабре уже начнутся первые поставки», - заявил министр.

Министр энергетики, председатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак ранее говорил, что поставки томатов с четырех предприятий Турции могут начаться с 1 декабря. Объем поставок - 50 000 т. Этот вопрос вынесен на заседание межправкомиссии в субботу.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 г., после того как в ноябре 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов - ради поддержки отечественного тепличного хозяйства. До 1 января 2016 г. они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию. До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 000 т томатов в год.

Выгоды эмбарго: какие «белорусские» товары появились в России

Политика
Новости

Россияне оценили участие страны в войне в Сирии

РИА Новости
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62% россиян считают, что участие России в военном конфликте в Сирии способствует росту ее влияния на политической арене в мире. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

8% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 10% респондентов считают, что существенного эффекта от участия России в сирийском конфликте нет. Не менее 47% россиян думают, что действия России в Сирии станут причиной ухудшения российско-американских отношений, 14% - заявили об улучшении отношений.

Так или иначе за ситуацией в Сирии следят 67% опрошенных (24% внимательно следят, 43% — от случая к случаю), не следят за сирийским конфликтом 32% опрошенных. 18% россиян считают, что Россия в Сирии пытается достичь мира, 17% увидели в действиях России борьбу с терроризмом, еще 8% заявили об укреплении позиций России в мире, 7% указали, что Россия отстаивает свои национальные интересы в Сирии.

36% россиян считают, что Россия достигнет поставленных целей в Сирии, 34% опрошенных думают, что добьется, но не скоро, 5% — не добьется, а 25% опрошенных затруднились ответить.

При этом 26% россиян считают, что России не нужно было вмешиваться в военный конфликт в Сирии, 52% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился 14-15 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.

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Экономика
Новости

Проведение эксперимента со взиманием пошлины с интернет-покупок запланировано на май 2018 года

Интерфакс/Ведомости
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Эксперимент, в ходе которого ФГУП «Почта России» станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме, может стартовать в середине мая 2018 г. С планом реализации эксперимента ознакомился «Интерфакс».

Ожидается, что до конца этого года будет подготовлена нормативно-правовая база. В I квартале 2018 г. нужно будет обеспечить доработку программного обеспечения для взимания пошлины с участием «Почты», до середины апреля - провести тестирование системы. В апреле эта пошлина должна быть согласована с Евразийской экономической комиссией.

Как предполагается, «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным АКИТ, в 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Schlumberger все еще рассчитывает на покупку 51% акций EDC

ТАСС
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Schlumberger не отказывается от планов получить разрешение от властей России на приобретение 51% акций российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), заявил вице-президент компании Патрик Шорн. Он напомнил, что заявка была подана летом 2017 г.

«Мы в настоящее время рассматриваем требования российских властей и предоставляем им всю необходимую информацию. Я думаю, что процесс продолжается. Мы настроены оптимистично по поводу получения окончательного одобрения», - сказал он.

Schlumberger и EDC заключили соглашение о покупке в июле 2017 г. Компания подала заявку в ФАС. Руководитель службы Игорь Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Ространснадзор заявил о 6–10 авиакомпаниях в зоне риска

Интерфакс
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что деятельность еще 6-10 российских авиакомпаний находится в зоне риска.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, - их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно», - отметил он.

Басаргин не стал перечислять эти компании. Комментируя ситуацию с «ВИМ-авиа», он сказал, что в 2017 г. Ространснадзор несколько раз проверял перевозчика в части обеспечения транспортной безопасности.

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Финансы
Новости

Сбербанк не видит возможности работать в Крыму, не попав под санкции

РИА Новости
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Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит схемы, позволяющей банку работать в Крыму, не попадая при этом под западные санкции. Об этом он сказал на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Сбербанк ушел из Крыма после введения санкций США и ЕС против России в 2014 г. «Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка. Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом», — пояснил Греф уход банка из региона. По его словам, те, кто все время поднимают вопрос необходимости присутствия Сбербанка в Крыму, не понимают, что «лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают».

«И выбор на чаше весов — получить весь набор санкций и обречь страну на это либо выйти из Крыма», — добавил он.

По его словам, на данный момент в Крыму работают небольшие банки, которым не грозит такая опасность, как Сбербанку, — быть выключенными из международного потока капиталов.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Министр связи прогнозирует исчезновение международного роуминга через 5–7 лет

ТАСС
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Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров считает, что цены на услуги связи в международном роуминге могут сравняться с тарифами внутри страны в течение пяти-семи лет. «Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены снизить. Вообще, убежден, что лет через пять-семь это понятие (международный роуминг. - "Ведомости") уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке», — сказал Никифоров на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По словам министра, понятие внутрисетевого роуминга уйдет в прошлое уже в начале 2018 г. «Это не то что его государство запретит, просто сами операторы так перестроят свои тарифные планы. Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что нужно отличать внутрисетевой роуминг от национального. «В России есть небольшие сотовые операторы, которые работают в одном или нескольких регионах и не представлены на территории всей страны. Если мы приедем в другой регион, то срабатывает национальный роуминг, когда sim-карта одного оператора обслуживается в сети другого оператора. Если такой роуминг отменить, вы просто останетесь без связи», - пояснил министр.

Бизнес
Новости

Основатель сети «Теремок» опроверг планы закрыть рестораны

РБК/Ведомости
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Основатель и управляющий директор сети «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть рестораны. «Любители додумать показали себя во всей красе. Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном», — сказал Гончаров РБК.

Ранее он пожаловался в Twitter, что «Теремок» испытывает трудности: продажи падают и растет конкуренция. «Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года - и вообще можно будет закрываться», — написал Гончаров. Падение продаж он объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке. Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. В прошлом году она занимала пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.

Политика
Новости

Водитель наехавшего на пешеходов в Харькове Lexus не признала свою вину

Ведомости
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20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем въехавшего в толпу людей Lexus в Харькове, заявила, что не признает свою вину. Об этом информирует в пятницу издание ТСН.

Прокурор Максим Блохин сообщил в зале Киевского районного суда города Харькова, где 20 октября рассматривается мера пресечения для Зайцевой, что она в момент ДТП находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что это абсолютная ерунда, поскольку ее подзащитная на момент аварии была «абсолютно трезвая».

В пятницу пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что опознана последняя жертва дорожного происшествия. Ею оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали, напоминает «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, на большой скорости врезался в машину Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора.

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Политика
Новости

Меркель назвала условие для продолжения переговоров по Brexit

Ведомости
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продолжить обсуждение предстоящих переговоров с Великобританией о Brexit, сообщает ВВС. Диалог, вероятно, продолжится в декабре, заявил после саммита президент Европейского совета Дональд Туск. По его словам, слухи о том, что переговоры зашли в тупик, - это преувеличение. Прогресс на переговорах недостаточный, но это не означает, что прогресса вовсе нет, сказал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оптимистично настроена в связи с происходящим, но сторонам еще «есть куда продвигаться».

Ранее в октябре о том, что переговоры зашли в тупик, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Туск отметил, что не будет спорить с ним. Однако свою роль Туск видит в создании позитивной мотивации для сторон в ближайшие пять или шесть недель. Также он видит добрую волю в позициях обеих сторон.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС может согласиться на продолжение переговоров в декабре, только если Великобритания выразит готовность подтвердить финансовые обязательства перед блоком. Ее цитирует Reuters. Без этого переход ко второй фазе переговоров невозможен, уверена она. Главным препятствием к продолжению диалога она назвала неспособность Лондона подтвердить готовность урегулировать вопрос финансовых обязательств, которые в Брюсселе оценивают в 60 млрд евро. Меркель считает, что Британия в связи с этим должна сделать дополнительные шаги.

Предложение Терезы Мэй о промежуточной договоренности Британии и ЕС о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из ЕС в марте 2019 г. Меркель назвала интересным, но несвоевременным. Канцлер сказала, что это не будет обсуждаться на первой стадии переговоров. Мэй предложила заключить переходное соглашение, чтоб у сторон было время на обсуждение более подробных договоренностей о новых отношениях после Brexit.

На первой стадии переговоров стороны должны были договориться о судьбе граждан ЕС в Великобритании после отделения, о финансовых обязательствах Лондона перед ЕС и о границе Ирландии и Северной Ирландии. Лидеры ЕС решили, что по этим вопросам еще недостаточно ясности для перехода к следующей фазе, сообщает ВВС.

На второй стадии должны обсуждаться будущие торговые соглашения сторон.

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Недвижимость
Новости

На Северном Кавказе впервые появится отель под брендом Hilton

ТАСС
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Первый на Северном Кавказе отель под управлением международного гостиничного оператора Hilton Worldwide будет построен в Минеральных Водах. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании «Синдика», которая выступает девелопером объекта.

Отель Hilton Garden Inn категории 4 звезды будет расположен рядом с аэропортом Минеральные Воды. В гостинице будет девять этажей и 150 номеров, общая площадь объекта составит порядка 8000 кв. м. Работы по подготовке строительства комплекса начались еще в 2015 г., однако были приостановлены, поскольку аэропорт Минеральные Воды находился в процессе смены собственников.

В настоящее время в России работает 17 отелей под брендом Hilton. В мире сеть Hilton насчитывает более 4000 гостиничных комплексов. «Синдика» специализируется на строительстве коммерческой недвижимости, включая торговые центры.

Политика
Новости

Госдума предложила штрафовать за передачу пневматики несовершеннолетним

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу и передачу несовершеннолетним пневматических винтовок, пистолетов и револьверов, даже не являющихся оружием в соответствии с законом «Об оружии». Одновременно в Госдуму поступил законопроект, разрешающий приобретение таких «сходных с оружием изделий» гражданами России только старше 18 лет.

За незаконную продажу и передачу несовершеннолетним маломощной пневматики, а также сигнальных пистолетов и малокалиберных револьверов гражданам грозит до 5000 руб. штрафа с возможной конфискацией оружия, а юрлицам - штраф от 30 000 до 50 000 руб. с возможным приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

«Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия - пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим лицам. Это и случай в Москве в августе 2017 г., когда подростки попали из пневматического пистолета в трехлетнюю девочку, многочисленные сообщения о стрельбе по стеклам проезжающих машин и прохожим», - говорится в пояснительной записке.

В конце сентября Росгвардия, контролирующая оборот оружия в России, заявила, что начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием, сообщает«Интерфакс». Ведомство собирается «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием, говорил начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов. До этого в Росгвардии говорили, что готовят законопроект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

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Финансы
Новости

Греф назвал условие снижения ставки по ипотеке до 5%

РИА Новости/Ведомости
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в России продолжат падать из-за низкой инфляции. «Что касается ставок по ипотеке, то ставки будут падать. В зависимости от инфляции, сегодня инфляция 3%, я думаю, что ставки 5% не за горами», — сказал Греф, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 6-7% в течение 2-3 лет.

В августе Сбербанк рекордно снизил ставки ипотеки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также снизил минимальный первоначальный взнос на покупку готового жилья.

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