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Турецкие помидоры могут вернуться в Россию 1 декабря

Разрешение на поставки томатов в Россию получили четыре турецких предприятия. Как передает ТАСС, это в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов сообщил сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии, министр энергетики Александр Новак. По его словам, этим компаниям разрешили импортировать 50 000 т помидоров. Сейчас готовятся и согласуются необходимые изменения нормативно-правовой базы, чтобы поставки могли начаться с 1 декабря. Новак подчеркнул, что принципиальное решение об этом уже принято.

Россия запретила импорт многих сельхозпродуктов из Турции с января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил в ноябре 2015 г. участвующий в сирийской кампании российский Су-24. Затем Россия и Турция помирились, во взаимной торговле были сняты почти все ограничения, кроме запрета на импорт томатов. В российском руководстве говорили, что он сохранен в интересах российских производителей помидоров, которым нужно время на наращивание оборотов.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев недавно допустил, что Россия может допустить импорт турецких томатов в межсезонье, когда российские овощеводы не в состоянии обеспечить потребности рынка из-за климатических условий.