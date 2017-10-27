СМИ назвали покупателя баскетбольного клуба Прохорова

Сооснователь Alibaba Джо Цай через несколько лет сможет довести долю с 49% до контрольной

В 2010 г. Onexim Sports & Entertainment Прохорова приобрела 80% New Jersey Nets и 45% их новой арены за $223 млн Андрей Махонин / Ведомости

Сооснователь и вице-президент Alibaba Group Джо Цай договорился о покупке 49% в баскетбольном клубе NBA Brooklyn Nets c возможностью довести долю до контрольной через несколько лет, пишет ESPN. Команда для сделки оценена в $2,3 млрд, сообщает ресурс со ссылкой на источники.

Михаил Прохоров останется руководителем и операционным управляющим команды еще четыре года, Цай не будет вмешиваться в оперативное управление до получения контроля, указывает издание. В сделку не входит арена Barclays Center.

Заявления Прохорова пока не последовало.

О том что сделка Прохорова по продаже 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets близка к заключению, в начале октября писала The New York Post. По данным газеты, потенциальных покупателей было несколько и они были готовы купить 49% акций с правом выкупа всего клуба в течение ближайших трех лет. Сам Прохоров тогда говорил, что не намерен полностью продавать клуб.

В 2010 г. Onexim Sports & Entertainment Прохорова приобрела 80% New Jersey Nets и 45% их новой арены за $223 млн. Через два года предприниматель перевел команду в Бруклин и переименовал ее в Brooklyn Nets. Весной 2015 г. Прохоров выкупил 20% акций клуба, принадлежавших американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Слухи о возможной продаже пакета акций клуба появились более года назад.

Американские активы Михаила Прохорова