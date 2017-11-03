В «Уралкалии» может смениться контролирующий акционер

Кто может стать новым владельцем контрольного пакета «Уралкалия», неясно Д. Абрамов / Ведомости

У «Уралкалия» может смениться контролирующий акционер. Компания на следующей неделе рассмотрит вопрос об отчуждении акций, которыми владеет ее «дочка» - «Уралкалий-технологии», говорится в сообщении компании. На 30 сентября «Уралкалий-технологиям» принадлежало 54,75% материнской компании. Фактический контроль над «Уралкалием» останется у структур «Уралхима» Дмитрия Мазепина, уверяет источник, близкий к одной из компаний.

Вопрос об отчуждении акций совет директоров рассмотрит 7 ноября. Представитель «Уралкалия» не комментирует содержание повестки совета. Представитель «Уралхима», второго после самой компании акционера «Уралкалия» (владеет 20% акций), от комментариев тоже отказался. Получить комментарий представителя Дмитрия Лобяка (владеет 20%) получить не удалось.

Сегодня на Московской бирже «Уралкалий» стоит 380,7 млрд руб. - выходит, принадлежащий «Уралкалий-технологиям» пакет можно оценить в 208,4 млрд руб.

Кто может стать новым владельцем контрольного пакета «Уралкалия», неясно. Из квазиказначейского пакета около 20% акций находятся в репо у ВТБ по кредиту на $800 млн с сентября 2015 г. Об обременении оставшихся акций ничего не известно. Помимо вопроса об отчуждении акций «Уралкалия-технологий» совет рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения привилегированных акций. Сейчас у компании привилегированных акций нет. «Уралхим» покупал 20% «Уралкалия» в декабре 2013 г. за $4,5 млрд, раскрывала компания. Еще 20% тогда купила группа «Онэксим» Михаила Прохорова (в 2016 г. этот пакет выкупили структуры Лобяка, однокашника Мазепина).

Совет директоров «Уралкалия» также рассмотрит вопрос о делистинге с Московской биржи, следует из сообщения компании. В свободном обращении у «Уралкалия» 5,25% акций. На бирже они стоят 19,9 млрд руб. При делистинге с Московской биржи компания не должна делать принудительный выкуп, просто бумаги перестают торговаться на площадке, при этом миноритарии могут сохранить акции, уточняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.