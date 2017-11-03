Бизнес
Бесплатный
Александра Терентьева|Виталий Петлевой
ТЭК

В «Уралкалии» может смениться контролирующий акционер

На Московской бирже контрольный пакет компании стоил 208,4 млрд рублей

У «Уралкалия» может смениться контролирующий акционер. Компания на следующей неделе рассмотрит вопрос об отчуждении акций, которыми владеет ее «дочка» - «Уралкалий-технологии», говорится в сообщении компании. На 30 сентября «Уралкалий-технологиям» принадлежало 54,75% материнской компании. Фактический контроль над «Уралкалием» останется у структур «Уралхима» Дмитрия Мазепина, уверяет источник, близкий к одной из компаний.

Вопрос об отчуждении акций совет директоров рассмотрит 7 ноября. Представитель «Уралкалия» не комментирует содержание повестки совета. Представитель «Уралхима», второго после самой компании акционера «Уралкалия» (владеет 20% акций), от комментариев тоже отказался. Получить комментарий представителя Дмитрия Лобяка (владеет 20%) получить не удалось.

Сегодня на Московской бирже «Уралкалий» стоит 380,7 млрд руб. - выходит, принадлежащий «Уралкалий-технологиям» пакет можно оценить в 208,4 млрд руб.

Кто может стать новым владельцем контрольного пакета «Уралкалия», неясно. Из квазиказначейского пакета около 20% акций находятся в репо у ВТБ по кредиту на $800 млн с сентября 2015 г. Об обременении оставшихся акций ничего не известно. Помимо вопроса об отчуждении акций «Уралкалия-технологий» совет рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения привилегированных акций. Сейчас у компании привилегированных акций нет. «Уралхим» покупал 20% «Уралкалия» в декабре 2013 г. за $4,5 млрд, раскрывала компания. Еще 20% тогда купила группа «Онэксим» Михаила Прохорова (в 2016 г. этот пакет выкупили структуры Лобяка, однокашника Мазепина).

Совет директоров «Уралкалия» также рассмотрит вопрос о делистинге с Московской биржи, следует из сообщения компании. В свободном обращении у «Уралкалия» 5,25% акций. На бирже они стоят 19,9 млрд руб. При делистинге с Московской биржи компания не должна делать принудительный выкуп, просто бумаги перестают торговаться на площадке, при этом миноритарии могут сохранить акции, уточняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике