Forbes обвинил министра торговли США во лжи о миллиардном состоянии
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Американский журнал Forbes заявил, что министр торговли США Уилбур Росс лгал сотрудникам издания о размере своего состояния. При этом издание признало и собственную ошибку в подсчетах. Это написано в статье журналиста Forbes Дэна Александера, опубликованной на сайте издания во вторник.
В материале отмечается, что в 2015 г. во время работы над рейтингом богатейших американцев журнал получил от будущего министра письмо с детальным перечислением его активов и их стоимостью. В их числе были доли в компаниях, облигации, недвижимость, предметы искусства и т. д. Суммарная стоимость активов, как следовало из письма, составляла $3,4 млрд. Forbes в свою очередь, оценил состояние Росса в $2,9 млрд. Через год, как пишет издание, помощник Росса требовал от издания включить в новый рейтинг оценку в $3,7 млрд. Но журнал сохранил прошлогоднюю сумму - $2,9 млрд.
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