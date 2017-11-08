«Уралкалий» уйдет с Московской биржи

«Уралхиму» Дмитрия Мазепина уже принадлежит почти 20% «Уралкалия». Еще 20% принадлежит однокурснику Мазепина – белорусскому предпринимателю Дмитрию Лобяку. Квазиказначейские акции составляют 54,77% капитала Денис Абрамов / Ведомости

Совет директоров одного из ведущих в мире производителей калия «Уралкалия» принял решение о делистинге акций компании с Московской биржи, говорится в ее сообщении. В июне 2017 г. акции компании были переведены из первого уровня в третий уровень листинга Московской биржи в связи с низким уровнем акций в свободном обращении – начиная с 2015 г. он снизился с 27,8% до 5,23% уставного капитала.

Акционеры компании рассмотрят этот вопрос на внеочередном заочном собрании 18 декабря.

Акционерам также будет предложено одобрить увеличение уставного капитала «Уралкалия» путем размещения привилегированных акций до 150 млн штук по номинальной цене 0,5 руб. Акции будут размещены по закрытой подписке, цену определит совет директоров после регистрации дополнительного выпуска. Привилегированные акции будут предложены тем акционерам «Уралкалия», которые на 18 декабря 2017 г. будут являться владельцами более 10% обыкновенных акций компании.

Средства, полученные от размещения привилегированных акций, планируется направить на снижение долговой нагрузки «Уралкалия», говорится в сообщении компании. С учетом текущей финансово-экономической ситуации «Уралкалий» не ожидает выплаты дивидендов по итогам 2017 г.

В повестку внеочередного собрания акционеров также включен вопрос об отмене ранее принятого решения о реорганизации «Уралкалия» путем присоединения 100% дочерней компании — АО «Уралкалий-технология». Завершение реорганизации в ближайшее время не представляется возможным, в связи с чем акционерам предлагается одобрить решение об ее отмене, говорится в сообщении. При этом 10% акций квазиказначейского пакета, принадлежавшего «Уралкалий-технологии», будут проданы «Уралхиму» по рыночной стоимости. Денежные средства, полученные от продажи части квазиказначейского пакета, снизят долговую нагрузку «Уралкалия».

«Уралхиму» Дмитрия Мазепина уже принадлежит почти 20% «Уралкалия». Еще 20% принадлежит однокурснику Мазепина – белорусскому предпринимателю Дмитрию Лобяку. Квазиказначейские акции составляют 54,77% капитала.

На конец первого полугодия долговая нагрузка «Уралкалия» была 4,43 EBITDA (чистый долг – $5,5 млрд по курсу на 30 июня), это не намного ниже, чем на начало года (4,67 EBITDA). Большая часть долга – долгосрочная. Fitch Ratings пишет, что даже в период слабых цен на калий «Уралкалий» показал, что способен обслуживать долг и сможет снизить нагрузку ниже 4 EBITDA к первому полугодию 2018 г. Крупнейший кредитор «Уралкалия» – Сбербанк и его швейцарская «дочка» согласно отчету по РСБУ за II квартал: 142,6 млрд руб. ($2,46 млрд по курсу на 30 сентября).

На начало торгов в среду капитализация «Уралкалия» на Московской бирже составляла 376,7 млрд руб. После публикации сообщения акции компании подорожали на 2,18%.