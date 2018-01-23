Промышленность
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Немодные удобрения

Мода на органическую продукцию угрожает удобрениям

Но это явление не станет массовым: население планеты растет слишком быстро – на всех органической продукции не хватит

«Многие люди сейчас стараются следить за своим здоровьем, правильно питаться. Покупают овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста» – такими словами начал в четверг совещание правительства премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по www.government.ru). На этом совещании министры одобрили законопроект о производстве органической продукции для внесения его в Госдуму. Закон должен описать национальные стандарты органической продукции.

В тот же день один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений – «Фосагро» – выпустил еврооблигации, а в своем проспекте к выпуску указал в качестве одного из рисков для компании развитие рынка органической продукции. К 2050 г. население Земли достигнет 9,6 млрд человек, писал холдинг в отчете за 2016 г., чтобы накормить растущее население, потребуется увеличить производство сельхозпродукции на 60%. Но на продажи «Фосагро» может повлиять развитие рынка органических продуктов, говорится в последнем проспекте.

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