«Победа» резко увеличит весной количество рейсов и направлений

Прирост будет достигнут не только за счет полетов из Москвы, но и регионов

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«Победа» наращивает количество рейсов благодаря росту парка – к июню у нее будет уже 20 самолетов Марина Лысцева / ТАСС

Сегодня, 8 февраля, «Победа» откроет продажу билетов на летний сезон этого года. Он длится с конца марта до конца октября. За семь месяцев компания выполнит в 1,6 раза больше рейсов, чем в прошлом году: 24 717 по 79 направлениям, рассказала представитель лоукостера Елена Селиванова. Количество рейсов вырастет благодаря увеличению парка. Сейчас у перевозчика 16 самолетов Boeing 737, к началу июня будет 20, а прошлым летом было 12.

Доля полетов не из Москвы вырастет с 19 до 24%. Наибольший рост региональных перевозок обеспечит Санкт-Петербург, количество направлений из которого вырастет с 8 до 15, а количество рейсов – в 2,8 раза. Из аэропорта «Пулково» «Победа» начнет летать в Калининград, Пизу, Жирону, Тбилиси, Кельн, Гюмри и Минск (если удастся договориться с аэропортом Минска о тарифах), продолжает Селиванова. Активно летать между регионами лоукостер начал в летнем сезоне прошлого года, когда увеличил количество рейсов без посадки в Москве с 2000 до 3000.

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