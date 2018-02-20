«Мираторг» открыл собственный интернет-магазин

«Мираторг» – крупнейший производитель свинины и говядины в России Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции. Об этом компания сообщила на странице в Facebook. Представитель компании подтвердил начало онлайн-продаж.

«Мираторг» – крупнейший производитель свинины и говядины в России, до сих пор основными каналами продаж для него были крупные ритейлеры, а также собственная сеть магазинов.

Интернет-площадка «Мираторга» пока работает только в Москве, в дальнейшем планируется начать онлайн-продажи и в других городах, уточняется в сообщении компании. В ассортименте магазина – мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, замороженные фрукты и овощи и т. д. Собственный интернет-магазин даст покупателю доступ к полному ассортименту компании, объясняет ее представитель. «В отличие от супермаркетов полка в интернет-магазине не имеет ограничений. Покупателю в буквальном смысле доступна вся линейка продукции», – заметил он.

В дальнейшем планируется добавить в ассортимент и другую продукцию, продаваемую в супермаркетах. Минимальная сумма заказа – 1000 руб., указано на сайте онлайн-магазина. Доставлять товары компания будет с собственных распределительных центров в Москве и Московской области, говорит представитель «Мираторга».

Собственную сеть одноименных магазинов «Мираторг» начал развивать в 2010 г. По данным его сайта, сейчас в ней более 60 магазинов в Московской, Воронежской, Калининградской, Белгородской и Брянской областях. В основном это супермаркеты (более 50), а также один гипермаркет и несколько мясных лавок и бургерных.

На продукты питания пока приходится не более 1% всех интернет-продаж в России, потребители еще не распробовали покупку еды через интернет, говорит партнер Data Insight Борис Овчинников. Но это направление активно развивается, это видно по тому, как крупные производители товаров повседневного спроса активно запускают интернет-магазины.

Так, кондитерская фабрика «Победа» запустила магазин своей продукции в 2015 г. В 2017 г. доля продаж через интернет-магазин у компании составила около 1%, рассказывает директор по маркетингу «Победы» Артем Пуховский. К 2020 г. ее планируется увеличить до 7% за счет продвижения проекта и роста продаж в регионах России, в странах Балтии и Восточной Европы, поясняет он. «Виртуальная полка позволяет экономить на издержках, так как это собственный канал продаж - у нас нет необходимости делиться доходной частью с ритейлом», - говорит Пуховский. Товар в онлайн-магазине несколько дешевле, чем в офлайне, если не брать в расчет специальные акции, которые проводятся в сетях и в традиционной рознице. Большим преимуществом является низкий порог стоимости заказа с бесплатной доставкой – 1000 руб. в городах, где у компании открыты собственные филиалы.

В конце 2017 г. интернет-продажи начал и производитель молочной продукции – Danone. Это стратегическое решение, напоминает представитель Danone. Онлайн-площадки запускаются одновременно во Франции, России, США. «Это ответ Danone Group на стремительное развитие онлайн-шопинга, том числе в категории свежих продуктов», – продолжает представитель Danone. Пока в интернет-магазине можно купить лишь часть выпускаемой компанией продукции – молочные продукты и детское питание под брендами «Тема», «Простоквашино», «Активиа» и Actimel. Но в дальнейшем на площадке будет представлен весь ассортимент Danone. Пока доставка работает только по Москве. Выход в другие города-миллионники планируется через год, говорит представитель компании.

В феврале 2018 г. собственный интернет-магазин появился у мужского косметического бренда Axe (продукцию выпускает Unilever). Unilever видит большой потенциал интернет-торговли. «Помимо возможности увеличения продаж, AXE Shop – это способ быть ближе к лояльному потребителю, собирать, изучать информацию о нем», – говорил руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Максим Рогач. Важные преимущества интернет-магазина – полный ассортимент и эксклюзивные предложения для покупателей, доступные только в онлайн-магазине, сообщала компания. Собственный онлайн-магазин нужен, чтобы «максимально приблизить продукцию к потребителям» и предлагать максимально полный ассортимент, пояснял «Ведомостям» представитель KDV.

Собственные онлайн-магазины есть также у «Объединенных кондитеров» (там продается весь ассортимент) и Mars (продает конфеты ручной работы «Коркунов»).

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