РЖД передаст активы новой структуре для управления концессионными проектами

Статья опубликована в № 4533 от 26.03.2018 под заголовком: Без РЖД будет быстрее

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Создание специальной структуры РЖД может ускорить принятие решений о концессионных проектах Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД создаст отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компании, и подтвердили два сотрудника РЖД. Решение, по их словам, было принято правлением монополии в середине марта. Представитель РЖД отказался от комментариев, поскольку протокол заседания пока не подписан.

Новой структуре будут переданы доли РЖД в концессионных проектах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Сначала – в проекте «Северный широтный ход» (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест – Кызыл – Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению «Мечела». Их стоимость – около 400 млрд руб. РЖД участвует в них вместе со «Спецтрансстроем» Юрия Рейльяна; ТЭПК Руслана Байсарова и УК «Лидер»; «Мечелом» и Газпромбанком.