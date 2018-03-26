Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4533 от 26.03.2018 под заголовком: Без РЖД будет быстрее

РЖД передаст активы новой структуре для управления концессионными проектами

Это ускорит переговоры с потенциальными кредиторами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

РЖД создаст отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компании, и подтвердили два сотрудника РЖД. Решение, по их словам, было принято правлением монополии в середине марта. Представитель РЖД отказался от комментариев, поскольку протокол заседания пока не подписан.

Новой структуре будут переданы доли РЖД в концессионных проектах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Сначала – в проекте «Северный широтный ход» (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест – Кызыл – Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению «Мечела». Их стоимость – около 400 млрд руб. РЖД участвует в них вместе со «Спецтрансстроем» Юрия Рейльяна; ТЭПК Руслана Байсарова и УК «Лидер»; «Мечелом» и Газпромбанком.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

****** ************ ** ********** ********** *********** ********** ***, * **** * *** ********* ** ** «*****» – «***-******». ** ***********, ** ****** *****, **,*% *** «***», **,*% ** «********** **********» (******* *** ******* ***), * ***** **** * ********* ********** ***, ** ******* ********* * **********. ********, * «***-***********», «*** **********», «*** **********» (***** ** ***%), «******** *********» (**%). ***** ***** ****** ******* ***** ********* ********** * ******** – ** ******* ******** ************* ********** *****, ******** *******, ******* * ***.

********* ****** ********** *** ******** ******** ** ***********, ************ **: ****** *** ******** ***** *********** ** **** * ******** ******** ********* ********, * ** ****** ** ********* *** *** ***. * ***** ********* ***** ******** ** ** *******, ******* ********** «**********». ******** ** ********** ********* ******* ******** *******, ******** ** * ********* ***: ************ * ********* ******** ******. ********, * ******* *** ********** ******* ***************, *********, ***** ********** * ******* ******* *********, ******** ****** ************** **********, *********** *******, ******* * ****** ** ********** *******.

*********** ************* ******** ******** ********* ********, ******* *********** «**********». *** ***** ********** * *********** *********** ** ******* ***, ***** *******, ******* * ****** ** ********** *******.

*********** *********** ******* ********* ***** *********, ************ ****** ******** «**********». ******* ** ***** ******* ********* ********* ***** **** ********* * ******** ************** **********, ******** *********** ******* *** ********* ********.

*******, ************ * ******* ********* ********* ***** ********, **** ** ********. ****** ** ******** ****** * ********* ************* ***** ** ****** * *************, ************* ********** ** *** **** ** *********, * ** «***** – ********» *********, ** ** ********* * ********** ** ************** *******.

*******, ******** * ************* «******» ********** ** ************. **** ** ****, ******* ** ******** ****** * *********, ******* ******* * ******** «**********» *********** «******» **** ******.

************* ******** *** ***** ***** ******. ********, *********** ************* ** ********* **************** ********** ****** – ****** (* ****** ******** ** *********), ** ****** **** ** ****** * *************.

******** * <* ****="/*********/**********-*********-******" ******="_****">*** ********* ********* ** **** «*******-*******» * *********** «*******», ******* ******** ************ **********, *********** ** ******** ********, * ***** ***** **********, *********** ******** ** ******** *******, ******* *********** ******* ************ **** «****** * ********» ***** ******. *** ******** ********* ***** ************* * ****** ********: *** ******** ****** *** ********** *********** ** **** ****, ********** ******* «******, *********, ********* * ********» ******* ********. ** ********* ********** ****** *** *** ********, ******** *****. ************* ******* *************, *** ***** ***** *** **********, *** * *********** *** ***, **** ** ********** ************* * ************ ***** *** ** ********, *** ** *** * *****, ******* *********** «********-*********» ****** **********. ********* ********* ****** ******* ******** ** ************* ********** ******* * ******** ****** ***********, ******* **.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике