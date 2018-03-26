РЖД передаст активы новой структуре для управления концессионными проектами
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
РЖД создаст отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компании, и подтвердили два сотрудника РЖД. Решение, по их словам, было принято правлением монополии в середине марта. Представитель РЖД отказался от комментариев, поскольку протокол заседания пока не подписан.
Новой структуре будут переданы доли РЖД в концессионных проектах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Сначала – в проекте «Северный широтный ход» (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест – Кызыл – Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению «Мечела». Их стоимость – около 400 млрд руб. РЖД участвует в них вместе со «Спецтрансстроем» Юрия Рейльяна; ТЭПК Руслана Байсарова и УК «Лидер»; «Мечелом» и Газпромбанком.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** ************ ** ********** ********** *********** ********** ***, * **** * *** ********* ** ** «*****» – «***-******». ** ***********, ** ****** *****, **,*% *** «***», **,*% ** «********** **********» (******* *** ******* ***), * ***** **** * ********* ********** ***, ** ******* ********* * **********. ********, * «***-***********», «*** **********», «*** **********» (***** ** ***%), «******** *********» (**%). ***** ***** ****** ******* ***** ********* ********** * ******** – ** ******* ******** ************* ********** *****, ******** *******, ******* * ***.
********* ****** ********** *** ******** ******** ** ***********, ************ **: ****** *** ******** ***** *********** ** **** * ******** ******** ********* ********, * ** ****** ** ********* *** *** ***. * ***** ********* ***** ******** ** ** *******, ******* ********** «**********». ******** ** ********** ********* ******* ******** *******, ******** ** * ********* ***: ************ * ********* ******** ******. ********, * ******* *** ********** ******* ***************, *********, ***** ********** * ******* ******* *********, ******** ****** ************** **********, *********** *******, ******* * ****** ** ********** *******.
*********** ************* ******** ******** ********* ********, ******* *********** «**********». *** ***** ********** * *********** *********** ** ******* ***, ***** *******, ******* * ****** ** ********** *******.
*********** *********** ******* ********* ***** *********, ************ ****** ******** «**********». ******* ** ***** ******* ********* ********* ***** **** ********* * ******** ************** **********, ******** *********** ******* *** ********* ********.
*******, ************ * ******* ********* ********* ***** ********, **** ** ********. ****** ** ******** ****** * ********* ************* ***** ** ****** * *************, ************* ********** ** *** **** ** *********, * ** «***** – ********» *********, ** ** ********* * ********** ** ************** *******.
*******, ******** * ************* «******» ********** ** ************. **** ** ****, ******* ** ******** ****** * *********, ******* ******* * ******** «**********» *********** «******» **** ******.
************* ******** *** ***** ***** ******. ********, *********** ************* ** ********* **************** ********** ****** – ****** (* ****** ******** ** *********), ** ****** **** ** ****** * *************.
******** * <* ****="/*********/**********-*********-******" ******="_****">*** ********* ********* ** **** «*******-*******» * *********** «*******», ******* ******** ************ **********, *********** ** ******** ********, * ***** ***** **********, *********** ******** ** ******** *******, ******* *********** ******* ************ **** «****** * ********» ***** ******. *** ******** ********* ***** ************* * ****** ********: *** ******** ****** *** ********** *********** ** **** ****, ********** ******* «******, *********, ********* * ********» ******* ********. ** ********* ********** ****** *** *** ********, ******** *****. ************* ******* *************, *** ***** ***** *** **********, *** * *********** *** ***, **** ** ********** ************* * ************ ***** *** ** ********, *** ** *** * *****, ******* *********** «********-*********» ****** **********. ********* ********* ****** ******* ******** ** ************* ********** ******* * ******** ****** ***********, ******* **.