Агрохолдинг Вадима Мошковича сообщил о снижении выручки четвертый квартал подряд

Юрий Смитюк / ТАСС

В I квартале 2018 г. группа «Русагро» сообщила о снижении выручки на 19% до 15,3 млрд руб., говорится в сообщении компании о финансовых результатах по МСФО. В этот период все предприятия группы «работали в условиях низких цен», приводятся в сообщении слова гендиректора Максима Басова.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья бывшего сенатора Вадима Мошковича (71,9%). «Русагро» занимает 3-е место на рынке сахара с долей 14%, 2-е место на рынке свинины (5%) и по располагаемым угодьям с земельным банком 670 000 га, по данным BEFL на апрель 2017 г.

Больше всего, на 60% до 1,5 млрд руб., сократились продажи в сельскохозяйственном сегменте. Это связано со снижением цен на основные культуры по сравнению с I кварталом 2017 г. Так, сахарная свекла подешевела более чем вдвое – до 1000 руб./т. Пшеница – на 12% до 6300 руб./т, ячмень – на 8% до 6500 руб./т.

Продажи в сахарном сегменте, на который приходится 34% выручки агрохолдинга, упали на 30% до 5,2 млрд руб. Это также связано со снижением цен на сахар на 16% и сокращением продаж в натуральном выражении на 16% до 166 000 т. Частично падение выручки в этом сегменте было компенсировано ростом цен на свекловичный жом, говорится в сообщении компании.

Выручка мясного сегмента, на который приходится чуть менее трети выручки, сократилась на 9% до 4,3 млрд руб. Это связано со снижением отпускных цен на свиней и переработанную свинину. Также компания сократила продажи продукции свиноводства на 11% до 39 000 т.

Рост выручки показал только масложировой сегмент, в который входит производство масла, маргарина, майонеза и др., – на 3% до 4,5 млрд руб.

В итоге скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% до 1,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 209 млн руб., тогда как в I квартале прошлого года компания отчитывалась об убытке. Аналитики «ВТБ капитала» называют финансовые результаты «не впечатляющими». Традиционно I квартал - самый слабый в году, напоминает Басов, во II квартале ценовая конъюнктура уже лучше.

Выручка агрохолдинга сокращается уже четвертый квартал подряд, следует из материалов компании. В 2017 г. годовая выручка «Русагро» сократилась впервые за 5 лет: на 7% до 89 млрд руб.