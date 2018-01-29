Агрохолдинг экс-сенатора Вадима Мошковича впервые за пять лет сократил выручку

Мясной бизнес агрохолдинга стал единственным, оборот которого вырос Денис Абрамов / Ведомости

Группа «Русагро» Вадима Мошковича – один из крупнейших производителей сахара и свинины в России – отчиталась о снижении выручки за вычетом внутригрупповых сделок на 7% до 89 млрд руб. в прошлом году. Это первое снижение выручки за последние пять лет, уточнил представитель агрохолдинга. В IV квартале оборот компании сократился еще существеннее – на 18% до 30,5 млрд руб.

Самое сильное падение произошло в ключевом бизнесе группы – сахарном (свыше трети в общей выручке): на 19% до 30,3 млрд руб. «Русагро» объясняет это снижением средней цены на сахар почти на четверть до 30,6 руб./кг, хотя продажи в натуральном выражении выросли на 4%. Цены на сахар сильно просели осенью 2016 г., а спустя год – еще раз, напоминает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Среди причин он называет снижение мировых цен, укрепление рубля и перепроизводство сахара в России второй сезон подряд.

Существенно – на 11% – сократилась выручка и сельскохозяйственного бизнеса агрохолдинга (доля сегмента в общей выручке – 21%) и составила 18,8 млрд руб. Компания выращивает сахарную свеклу, пшеницу, сою, подсолнечник, ячмень и др.; ее земельный банк, по данным BEFL на апрель 2017 г., достигал 670 000 га. Цены на сельскохозяйственную продукцию сокращались во многом из-за рекордного урожая, отмечали ранее аналитики.

Производство мяса (23% общей выручки) стало единственным бизнесом компании, увеличившим оборот – на 15% до 20,5 млрд руб. Это произошло благодаря наращиванию продаж полуфабрикатов более чем в 1,5 раза, продажи субпродуктов выросли вдвое, отмечает «Русагро». Также наращиванию продаж поспособствовало повышение средней цены свинины в живом весе. В прошлом году продолжился начавшийся в 2016 г. рост спроса на свинину, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В результате средневзвешенная цена стала расти. Но эта история закончилась в IV квартале 2017 г., когда цены сократились на 12-14% год к году. Время высоких цен на свинину прошло, констатирует эксперт. В такой ситуации компании наращивают долю в продажах продукции глубокой переработки, как и делает «Русагро», а также повышают эффективность, рассуждает Ковалев.

Выручка масложирового сегмента, на который приходится 22% общей выручки, сократилась на 2% до 19,4 млрд руб. «Русагро» выпускает майонез, бутилированное масло, маргарин и др.

«Русагро» – один из крупнейших в России производителей сахара (3-е место с долей 14%), свинины (2-е место, 5%), масложировой продукции и зерновых. Основной владелец агрохолдинга – семья экс-сенатора Вадима Мошковича (70,7%). Выручка «Русагро» в 2016 г. выросла на 16% до 84,3 млрд руб., ее чистая прибыль сократилась на 42% до 13,7 млрд руб.