Российские металлурги опасаются роста импорта
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Крупнейшие производители стального проката в России - ММК, НЛМК и «Северсталь» - инициировали расследование Евразийской экономической комиссия (ЕЭК) для защиты российского рынка металлопроката от роста импорта.
Информация об этом была опубликована 7 августа на сайте Евразийского экономического союза. Расследование начато в отношении горячекатаного проката, холоднокатаного проката, проката с покрытием, которые ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ведущие поставщики металлопроката в страны ЕАЭС - КНР, Республика Корея, Украина. Они также поставляют продукцию на рынки США, Европейского союза и Турции. Российские предприятия, обратившиеся в ЕЭС, опасаются, что из-за ограничительных мер, введенных на этих рынках, китайские, корейские и украинские металлурги могут направить дополнительные объемы на российский рынок. По подсчетам комиссии ЕЭС, потенциальный прирост импорта проката с покрытием может составить 88,2% вследствие переориентации поставок с рынка США, 285,9 % - с рынка ЕС и 33,1% - с рынка Турции.
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