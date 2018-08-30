Дешевый рубль и дорогая нефть увеличили прибыли нефтяных компаний в несколько раз

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Нефтяные компании пока аккуратно тратят свалившиеся на них доходы Bloomberg / Getty Images

Подешевевший с начала 2018 г. на 10% рубль и на столько же подорожавшая нефть позитивно сказались на выручке, чистой прибыли и EBITDA российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные из их отчетов. Так, чистая прибыль «Роснефти» за II квартал этого года в сравнении с I кварталом выросла в 2 раза, «Газпром нефти» – почти на 40%, «Лукойла» и «Татнефти» – на 50%. У российских нефтяников есть несколько способов потратить дополнительную прибыль – снизить долговую нагрузку, увеличить инвестиции или поделиться доходами с акционерами, отмечают эксперты. Большинству нефтяных компаний удается успешно лавировать между этими направлениями, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

«Роснефть» платит дивиденды дважды в год – 50% от чистой прибыли по МСФО. После того как компания отчиталась о рекордной чистой прибыли за II квартал этого года, совет директоров рекомендовал выплатить акционерам половину – 154,5 млрд руб. за первое полугодие 2018 г. Чистая прибыль по итогам года может удвоиться до 444,4 млрд руб., дивиденды соразмерно вырастут до 220 млрд руб., обещал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин с оговоркой: «Если ничего сильно не изменится».