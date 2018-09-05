Бизнес / Промышленность

«Газпром» планирует рекордные инвестиции

Инвестпрограмма концерна увеличивается до 1,5 трлн рублей
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Правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы на 17% по сравнению с суммой, которая была утверждена в декабре 2017 г., – до 1,496 трлн руб., следует из сообщения компании. Программу еще должен одобрить совет директоров.

На проекты капитального строительства выделено 984,3 млрд руб. (рост на 185,8 млрд), на приобретение внеоборотных активов – 84,8 млрд руб. (+43,8 млрд). Долгосрочные финансовые вложения планируется снизить на 12,2 млрд руб. – до 427,3 млрд руб.

Согласно проекту бюджета «Газпрома» на 2018 г. в новой редакции размер внешних финансовых заимствований увеличится на 101 млрд до 518 млрд руб. «Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита», – говорится в сообщении.

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Комментарии  ()
zuluhotel
18:32 05.09.2018
Очень просто: у газпрома в год прибыль 1триллион рублей, а капитализация, по современным меркам, мизерная потому что ГП это газовая дубина царя, а значит в его деятельности преобладает не экономический, а политический фактор. Кроме того, основные подрядчики строек газпрома компании друзей царя, что многих наводит на мысли о банальном распиле, т.к по мнению ряда экспертов, текущие стройки газпрома окупятся в лучшем случае через десятки лет. Инвесторам не нравится, что газпром закапывает деньги в землю, поэтому они оценивают гигантскую компанию в жалкие 50млрд долларов. Аналогичные ГП европейские и американские компании оцениваются рынком в 5-10 раз дороже.
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