«Газпром» планирует рекордные инвестиции

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Газпром подтвердил, что начинает укладку «Северного потока – 2» dpa / ТАСС

Правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы на 17% по сравнению с суммой, которая была утверждена в декабре 2017 г., – до 1,496 трлн руб., следует из сообщения компании. Программу еще должен одобрить совет директоров.

На проекты капитального строительства выделено 984,3 млрд руб. (рост на 185,8 млрд), на приобретение внеоборотных активов – 84,8 млрд руб. (+43,8 млрд). Долгосрочные финансовые вложения планируется снизить на 12,2 млрд руб. – до 427,3 млрд руб.

Согласно проекту бюджета «Газпрома» на 2018 г. в новой редакции размер внешних финансовых заимствований увеличится на 101 млрд до 518 млрд руб. «Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита», – говорится в сообщении.