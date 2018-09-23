Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Больше нефти не нужно

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ готовы и дальше снижать добычу нефти

Это будет на руку США, нефтяники которых готовятся увеличить добычу сырья