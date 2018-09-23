Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Больше нефти не нужно
Страны – участницы соглашения ОПЕК+ готовы и дальше снижать добычу нефти
Это будет на руку США, нефтяники которых готовятся увеличить добычу сырья
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Добыча нефти в США будет расти, причем даже при более низких ценах на нефть
Shannon Stapleton / Reuters
«Не исключено, что в 2019 г. страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничению добычи [нефти]», – заявил 23 сентября министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Это может стать следствием переизбытка предложения сырья на рынке. ОПЕК прогнозирует, что в 2019 г. добыча составит 100,8 млн барр. в сутки, а потребление – 100,3 млн барр. в сутки. Аль-Фалех добавил, что, «возможно, [потребуются] некие вариации ограничительных мер, чтобы гибко управлять рынком и не допустить как дефицита, так и переизбытка [предложения]».
Пока же страны – участницы соглашения решили придерживаться договоренностей от июня этого года, рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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