Бизнес / ТЭК

ОПЕК+ может обсудить дальнейшее увеличение добычи нефти

Одна мысль о дополнительных 500 000 баррелей в сутки обрушила цены на 1,6% до $78,76 за баррель
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Участники сделки ОПЕК+ 23 сентября на встрече в Алжире могут обсудить увеличение добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на источник. Увеличение добычи может понадобиться, если США все-таки применят санкции в отношении иранской нефти, цитирует источника Reuters.

Все может обсуждаться, ответил «Ведомостям» человек, близкий к одному из участников сделки ОПЕК+, отвечая на вопрос, может ли на встрече зайти речь о повышении добычи для компенсации выпадающего экспорта Ирана. В августе Иран добывал 3,5 млн б/с, по данным ОПЕК.

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