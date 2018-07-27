Россия может увеличить нефтедобычу сверх июньского плана ОПЕК+

В конце июня участники ОПЕК+ решили увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки от майских уровней этого года Андрей Гордеев / Ведомости

Россия сможет добывать больше нефти, чем по квоте, которая изначально обговаривалась на встрече министров стран - участников сделки ОПЕК+ в июне в Вене, рассказал министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что уже в июле этого года Россия восстановит добычу на 200 000-250 000 баррелей в сутки, хотя раньше речь шла только об увеличении добычи максимум на 200 000 баррелей в сутки. При этом повышение квоты выше 1 млн баррелей на всех участников ОПЕК+ может обсуждаться на следующей министерской встрече стран - участниц ОПЕК+, отметил министр.

В конце июня на встрече в Вене участники ОПЕК+ решили увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки от майских уровней этого года. Россия изначально сокращала добычу на 300 000 баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. и получила возможность нарастить производство нефти на 200 000 баррелей в сутки, тогда оговаривалось, что основная задача ОПЕК+ в июне этого года изменилась. Если раньше участники сделки следили, чтобы никто не увеличивал добычу нефти выше оговоренных показателей по каждой стране, то сейчас все участники должны держать добычу на одном уровне (на 1,8 млн баррелей в сутки ниже чем в октябре 2018 г.). При этом часть стран могут увеличивать добычу, а часть оставлять этот показатель неизменным.

«Мы к сентябрю посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления, с учетом факторов по Ливии и добычи других стран», - сказал Новак, он отметил, что недавно прошла телефонная конференция с министрами стран - участников сделки ОПЕК+ и представителями технического комитета, стороны подвели итоги за июнь.

Сама ОПЕК в отчете за июнь отмечала, что ожидает во втором полугодии 2018 г. от России увеличения добычи на 150 000 баррелей до 11,13 млн баррелей в сутки.

Тогда добычу существенно снизили Ливия, Венесуэла и Ангола. Максимальное падение добычи нефти было зафиксировано в Ливии из-за захвата боевиками нефтяных терминалов в портах Рас Лануф и Эс Сидре. В июле ситуация в Ливии ухудшилась из-за остановки четырех основных морских нефтяных терминалов страны, добыча нефти упала примерно вдвое относительно данных прошлого года - до 500 000 баррелей в сутки.

В начале месяца Новак оценил, что соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи принесет российскому бюджету в 2018 г. 2,5 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть. Он отметил, что при росте цен на нефть до $75 за баррель эффект может вырасти до 3 трлн руб.

Договоренности об ограничении добычи нефти между 24 странами действуют с начала 2017 г. Страны ОПЕК и присоединившиеся государства должны были снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. Новак подчеркнул, что сделка ОПЕК+ оказалась эффективной. Лишние запасы нефти в мире и в США в частности удалось сократить до среднего значения за пять лет, констатировало российское Минэнерго в начале мая.