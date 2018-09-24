«Спортмастер» построит новую торговую сеть
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Один из крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви в России – «Спортмастер» будет развивать отдельные магазины для собственной торговой марки Demix. Первый магазин открылся в московском торговом центре «Гагаринский», говорится на сайтах бренда и торгового центра. Это подтвердил «Ведомостям» управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов.
У «Спортмастера» есть программа развития бренда Demix, он завоевал на российском рынке хорошие позиции, пояснил Агибалов. По его словам, по количеству продаваемых товаров в магазинах «Спортмастер» этот бренд обошел Nike и Adidas, вместе взятые: «Поэтому мы решили, что пришло время начать развивать его отдельно». Цель – сделать так, чтобы потребители воспринимали Demix не только как товары для начального уровня, но и для более профессиональных занятий спортом, чтобы там можно было найти все нужное для бега и других популярных видов спорта, поясняет Агибалов.
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