ЧТПЗ освободил свои акции из-под залога в ВТБ и Газпромбанке
Залог был условием кредитной линии на 80 млрд рублей
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Улучшение финансовых результатов, контроль долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов
Евгений Разумный / Ведомости
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) подписал с ВТБ и Газпромбанком соглашение о расторжении договоров залога акций, сообщила трубная компания в четверг. В залоге у банков было по 25% ЧТПЗ и «Первоуральского новотрубного завода». Пакеты находились в залоге у банков в течение года, с сентября 2017 г.
Соглашение было расторгнуто в сентябре 2018 г. и у группы ЧТПЗ больше нет залоговых обязательств по кредитам, следует из сообщения компании. Улучшение финансовых результатов, контроль долговых обязательств и конструктивный подход со стороны банков-партнеров позволили перейти на кредитование без залогов, приводит пресс-служба слова директора ЧТПЗ по финансам и экономике Валерия Борисова.
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