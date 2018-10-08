«Мечел» ищет способ сохранить железную дорогу до Эльгинского месторождения
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«Сейчас мы стоим на развилке: что у нас будет с железной дорогой, получится или нет передать в концессию. Тогда уйдут и затраты на ее достройку и обслуживание», – говорил в марте в интервью «Ведомостям» гендиректор «Мечела» Олег Коржов. Пока компания так и стоит на этой развилке – судьба дороги до Эльгинского месторождения, на которую «Мечел» потратил более 71 млрд руб., не решена. Компания Игоря Зюзина рассматривает возможность и вовсе отказаться от концессии, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одному из ее кредиторов, и человек, знакомый с руководством «Мечела», а также подтвердили два сотрудника компаний, участвующих в обсуждении сделки. «Сейчас мяч на стороне «Мечела» – но компания не предпринимает необходимых шагов, подача концессионной инициативы задерживается», – говорит один из собеседников «Ведомостей».
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