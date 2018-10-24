Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Помидоры покидают Россию
Российский производитель овощей впервые инвестирует в мегапроект за рубежом более $550 млн
«Эко-культура» создаст в Узбекистане крупнейшее производство помидоров
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Помидоры покидают Россию
Максим Стулов / Ведомости
«Эко-культура» создаст в Узбекистане крупнейшее производство помидоров, сообщил президент компании Александр Рудаков.
Агрохолдинг «Эко-культура» – крупнейший в России производитель овощей: 200 га теплиц в Ставропольском и Краснодарском краях, Липецкой и Ленинградской областях. В планах – довести площадь теплиц более чем до 500 га к концу 2023 г. Сейчас идет строительство в Воронежской и Московской областях. Проекты компании финансируют Россельхозбанк и Сбербанк. Основные владельцы, по данным ЕГРЮЛ, – Рудаков, Андрей Петренко и Ирина Ашинова.
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