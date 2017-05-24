Три производителя овощей инвестируют в новые проекты в Ленобласти 20 млрд руб

Тепличный комплекс планируется построить за 12 месяцев Ю.Эйвазова / для Ведомостей

Правительство Ленинградской области планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме три соглашения о сотрудничестве с агропроизводителями, рассказал заместитель председателя правительства региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Тепличный комплекс планируется построить за год, а строительство энергоблока рассчитано на два года, уточнил гендиректор ООО «ТК Монино» Денис Агафонов. «В Ленобласти мы планируем производить до 7 000 тонн овощей в год и организовывать логистику не дальше 100-150 км от места производства, то есть ориентируемся на рынки сбыта в Петербурге и Ленобласти», - уточнил Агафонов. По его оценке, автономный энергоблок может снизить себестоимость продукции на 30%. «Возможность снятия санкций учтена в бизнес-плане, если на региональном рынке возникнет переизбыток овощей, мы сможем перейти исключительно на семенной фонд, который сейчас преимущественно экспортируется из-за рубежа», - добавил Агафонов. Участок для строительства компания уже нашла, уточнил он.

Проект соглашения с ООО Тепличный комплекс (ТК) «Монино» предполагает строительство многофункционального комплекса по выращиванию овощей и рыбоводству с автономным энергоблоком, работающем от термической переработки твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд руб., расчетная окупаемость - шесть лет, объем продукции составит свыше 2,7 млрд руб. в год.

ООО «Агротехнологии» планирует построить тепличный комплекс с возможностью круглогодичного выращивания овощной продукции в Волосовском районе Ленобласти. Оно будет расположено на арендованном земельном участке площадью 23,35 га, из которых 10 Га займет теплица с собственным энергетическим комплексом, заявил Ялов. По его словам, производительность комплекса составит до 7 900 т томатов в год, также имеется возможность дальнейшего развития агрокластера. Уже разработан бизнес-план проекта, оформлены в аренду земельные участки, получены положительное заключение экспертизы проектной документации и разрешение на строительство. По словам Ялова, инвестиции в проект оцениваются около 3 млрд руб, из которых 2,4 млрд руб - привлеченные средства. Начать его реализацию планируется в третьем квартале 2017 г.

ООО «ТК Пикалевский» (входит в агропромышленный холдинг «Эко-Культура») планирует во время форума заключить с правительством Ленобласти соглашение о строительстве тепличного комплекса для выращивания томатов на территории МО Пикалево, говорит Ялов. «ЭКО-Культура» представила этот проект на совещании правительства региона еще в ноябре 2016 г., тогда его ориентировочная стоимость составляла 20 млрд руб. С тех пор инвестиции снизились до 15 млрд руб., точная стоимость уточняется в процессе проектирования, уточнили в пресс-службе «Эко-Культуры». На площади более 60 га планируется выращивать более 45 000 т томатов в год, уточнила представитель холдинга. Расчетный срок окупаемости - 5,5 лет, срок строительства – 2018-2021 гг.., добавила она. По словам Ялова, в феврале МО Пикалево и ООО «ТК Пикалевский» заключил соглашение о реализации проекта с МО Пикалево, которое предложило компании участок. Инвестор решает вопросы по оформлению участка, его технологическому присоединению, разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется, что инженерную инфраструктуру построят за счет средств Фонда развития моногородов, предварительное одобрение финансирования проекта получено со стороны Россельхозбанка, заявил Ялов. Подтверждения соглашения между инвестором и Россельхозбанком в пресс-службе банка в четверг получить не удалось.

Рынок овощей расширяется, так как из-за санкций с него ушли иностранные поставщики, и главный конкурент российских овощей - Турция, говорит Ялов. Если турецкие овощи вернутся, производители могут оказаться в сложной ситуации, признает он.