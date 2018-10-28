Козак поручил оценить налоговую нагрузку металлургов и угольщиков
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По итогам совещания 24 октября у вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями правительство решило проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции», следует из протокола совещания. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель Козака подтвердил, что даны соответствующие поручения.
В протоколе говорится, что к концу ноября Минэкономразвития должно представить методику оценки фискальной нагрузки на отрасли. При этом оно должно будет не только учесть налоги на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и неналоговые обязательные платежи, тарифы на услуги естественных монополий («Газпром», «Транснефть» и РЖД). На основании новой методики Минфин, Минэнерго, Минпромторг и ФАС должны будут провести сопоставительный анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих отраслей до 1 марта 2019 г. Представитель Минэкономразвития в воскресенье не ответил на запрос «Ведомостей».
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