Козак поручил оценить налоговую нагрузку металлургов и угольщиков

К марту 2019 года чиновники решат, кто из них платит меньше налогов

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Власть узнает о налогах

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Пока правительство разрабатывает методологию анализа оценки налоговой нагрузки, сверхприбыли металлургов и угольщиков могут закончиться Денис Гришкин / Ведомости

По итогам совещания 24 октября у вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями правительство решило проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции», следует из протокола совещания. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель Козака подтвердил, что даны соответствующие поручения.

В протоколе говорится, что к концу ноября Минэкономразвития должно представить методику оценки фискальной нагрузки на отрасли. При этом оно должно будет не только учесть налоги на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и неналоговые обязательные платежи, тарифы на услуги естественных монополий («Газпром», «Транснефть» и РЖД). На основании новой методики Минфин, Минэнерго, Минпромторг и ФАС должны будут провести сопоставительный анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих отраслей до 1 марта 2019 г. Представитель Минэкономразвития в воскресенье не ответил на запрос «Ведомостей».