Альфа-банк рассказал о проблемах малого бизнеса из-за ЧМ-2018

Чаще всего бизнесмены жаловались на падение продаж и заказов Евгений Разумный / Ведомости

Чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России, понравился не всем: часть предпринимателей рассказала о негативном влиянии соревнований на бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Альфа-банком в сентябре среди 3700 собственников и руководителей предприятий малого бизнеса с выручкой до 90 млн руб. в год. На проблемы пожаловались 12% опрошенных бизнесменов, которые работают в городах, принимавших ЧМ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Калининград, Саранск), и 8% респондентов из других городов.

Чаще всего респонденты говорили о падении продаж и заказов, снижении спроса (28%), ограничении движения (13%), задержке поставок и проблемах с логистикой (8%). Сложности возникали из-за ограничений, введенных госслужбами на время чемпионата (8%), замедления работы и производства (6%), роста цен на топливо и акцизы (5%). «Российскому бизнесу, особенно малому, не хватает экспертизы, чтобы быстро менять организацию бизнеса и получать максимальную отдачу от проведения таких мероприятий», — комментирует результаты опроса директор по развитию малого бизнеса Альфа-банка Ирина Анохина.

Положительное влияние ЧМ на свой бизнес заметили 9% бизнесменов из городов проведения турнира и 6% — из других городов. Они сообщили о росте продаж (27%), увеличении числа клиентов (19%), росте выручки и прибыли (11%), появлении новых партнеров или инвесторов (3%), оживлении спроса в целом (3%). Чаще других о позитивном влиянии ЧМ-2018 говорили бизнесмены, занятые в сфере розничной торговли, общественного питания, рекламы и маркетинга, такси, гостиничного бизнеса.

Впечатления бизнесменов, работающих в одной отрасли, серьезно отличались, отмечает Альфа-банк. Одни респонденты, занятые в розничной торговле и заведениях общественного питания, говорили о росте выручки и продаж за счет приехавших болельщиков, об эмоциональном подъеме сотрудников, другие жаловались на падение — из-за того, что клиенты и сотрудники предпочитали смотреть футбол, а иностранные болельщики не заинтересовались их продуктом. Расстроенные чемпионатом бизнесмены сетовали также на внеплановые проверки Роспотребнадзора.

Противоположные впечатления и в строительном секторе: часть респондентов отмечала перед началом ЧМ рост спроса на строительные и отделочные материалы, рост заказов, связанных с обустройством внешних фасадов зданий и облицовочными работами. Другие, наоборот, говорили о замораживании проектов из-за отсутствия финансирования (средства направлялись на стройки чемпионата), проблемах с доставкой груза и большим контролем со стороны госорганов.

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