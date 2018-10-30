Неурожай и завершение чемпионата мира по футболу привели экономику к стагнации

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ждать ускорения экономического роста пока не приходится Андрей Гордеев / Ведомости

В III квартале 2018 г. экономика перешла к стагнации, предупреждают экономисты Центра развития Высшей школы экономики: по сравнению с предыдущим кварталом снизились почти все секторы. II-й квартал был «перегрет», указывает научный сотрудник Центра развития Николай Кондрашов, а в III-м появились негативные факторы — рост цен на нефть приостановился, чемпионат мира по футболу закончился, а в июне правительство объявило о повышении НДС с 18 до 20% с 2019 г.

В сентябре выпуск базовых отраслей, по данным Росстата, замедлился до минимальных с начала года 0,6% в годовом выражении, а в III квартале в целом — более, чем вдвое по сравнению со II-м — до 1,5%. Подвел плохой урожай, в прошлом году он, напротив, был рекордным. По оценке Минэкономразвития, неурожай замедлил рост ВВП в III квартале на 0,4 п.п. Без его учета выпуск базовых отраслей в III квартале замедлился до 2,5%, оценивает Кондрашов, а если не считать «майские выбросы» — скачок строительства на 6%, и оптовой торговли на 4% — и вовсе несущественно.

В III квартале частный спрос — на товары, услуги, а также в строительстве снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала впервые с IV квартала 2016 г., после роста на 1,7% во II-м, подсчитал Центр развития. В том числе розница замедлилась с 1,1 до 0,2%, платные услуги населению снизились на 0,5%. Возможно, исчерпался «эффект мундиаля», полагает Кондрашов: из-за чемпионата потребление было завышенным, накануне россияне могли сократить зарубежные поездки, а иностранцы с учетом оплаты поездки и проживания существенно увеличили потребление.