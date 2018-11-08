РЖД удалось сохранить экспортную надбавку к грузовым тарифам

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РЖД рассчитывает за счет экспортной надбавки компенсировать потери от волатильности рубля Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство в четверг, 8 ноября, решило сохранить 8%-ную надбавку к тарифам РЖД на экспортные грузы, кроме нефти, нефтепродуктов и алюминия. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров по итогам заседания правительства. Планируется, что надбавка будет действовать до 2025 г.

Правительство согласилось еще с одной просьбой РЖД – индексацией тарифов на пробег пустых полувагонов, сказал Белозеров. По его словам, это нужно «в том числе, чтобы улучшить оборачиваемость вагонов на сети». Размер индексации еще не утвержден, пока обсуждается повышение на 6% на все типы полувагонов, отметил он.