Бизнес

Новости

Белозеров исключил подорожание грузов из-за экспортной надбавки РЖД

Сохранение экспортной надбавки к грузовым железнодорожным тарифам не спровоцирует рост стоимости продукции грузоотправителей, заявил гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Мы видим по нашим расчетам, что такая надбавка не приведет к увеличению транспортной составляющей в цене продукта, а еще даже и улучшит ситуацию, потому что мы сможем увеличить объемы пропускных способностей», — заявил Белозеров (цитаты по «Интерфаксу») по итогам совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г. у премьера Дмитрия Медведева.

РЖД предлагали сохранить надбавку к тарифам на экспортных направлениях в размере 8% до 2025 г. Кроме того, монополия предлагала продлить надбавку в 1,5% «по налогам» — с 2021 по 2025 гг. «Сейчас уже абсолютно понятно, какие изменения будут внесены в налоговую систему Росси на этот период. И поскольку эти условия не улучшились, эту надбавку считали целесообразным продлить», — отметил руководитель РЖД. Также компания выступает за увеличение тарифа на порожний пробег грузовых вагонов «для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка», добавил Белозеров.

Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам совещания заявил, что между участниками «была достаточно жаркая дискуссия в отношении многих параметров». Окончательные решения пока не приняты. Относительно порожнего пробега участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности изменения тарифов, механизм будет уточнен в течение месяца, указал Дитрих. Также Минтранс не увидел оснований для перехода на индексацию грузовых железнодорожных тарифов по принципу «промышленная инфляция минус», о чем просили РЖД.

До 1 декабря проект долгосрочной программы должен быть дополнительно проработан и рассмотрен на заседании правительства, затем в случае одобрения документ будет рассматриваться советом директоров РЖД.