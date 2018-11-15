Крупнейший акционер Petropavlovsk будет бороться с космическим мусором

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По подсчетам европейского космического агентства, на околоземной орбите уже накопилось не менее 750 000 обломков NASA / AP

Крупнейший акционер (22,4%) золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев инвестировал в создание беспилотных дозаправщиков Space Drone, сообщил представитель бизнесмена. Инвестиции в размере $6–8 млн были проведены через венчурный фонд Ракишева Singulariteam. Разработкой дронов-дозаправщиков занимается израильская Effective Space, в которой фонду казахского бизнесмена принадлежит 30%.

Цель проекта – продлить срок службы спутников на орбите Земли. Вывод на орбиту Space Drone запланирован в 2020 г., рассказывает представитель Ракишева. У спутников, которые работают на орбите, сейчас двигатели малой тяги, их недостаток – короткий срок службы. Запаса топлива хватает на 15 лет, после чего спутник превращается в космический мусор. Беспилотные дозаправщики Space Drone позволят пополнять запасы топлива и, следовательно, продлить срок службы спутников. Дозаправщик обойдется в 30–50 раз дешевле, чем вывод на орбиту нового спутника, предполагает представитель бизнесмена.

По подсчетам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится не менее 750 000 обломков размером не менее сантиметра, каждый из них представляет реальную угрозу для орбитальных аппаратов.