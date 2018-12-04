«Ростех» позаботится об увеличении налета лайнеров SSJ100

Двигатели самолетов часто ломаются, но теперь в России создается их резервный пул

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Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к созданию российского пула подменных двигателей для самолетов SSJ100, передал «Ведомостям» через пресс-службу заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Антон Королев. Последняя – один из крупнейших владельцев SSJ100. Ей принадлежит 36 SSJ100 и еще восемь заказано. Крупнейший эксплуатант SSJ100 – «Аэрофлот». У него в лизинге 50 таких судов.

Двигатели для SSJ100 быстро выходят из строя, рассказывали «Ведомостям» сотрудники нескольких лизинговых и авиакомпаний, покупающих и эксплуатирующих эти самолеты. Их ремонт отнимает много времени, из-за чего лайнеры подолгу стоят на земле. Средний налет SSJ100 в России в 2017 г. составил всего 3,3 ч в сутки.