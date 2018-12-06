Производитель Whiskas полечит животных по интернету

Компания Mars запустила услугу онлайн-консультаций ветеринаров для владельцев домашних животных pixabay

Компания Mars запустила услугу онлайн-консультаций ветеринаров для владельцев домашних животных, рассказал «Ведомостям» глава подразделения Connected Solutions Lab компании Сергей Кесоян. Mars с брендами Whiskas, Pedigree, Kitekat – один из мировых лидеров по производству кормов для домашних животных. Кроме того, Mars является крупнейшим в мире оператором ветеринарных клиник – под его управлением более 2000 учреждений. В России это направление до сих пор не представлено. Компания заинтересована в развитии различных сервисов в дополнение к традиционному бизнесу, для чего на глобальном уровне запустила в 2016 г. отдельное бизнес-направление, объясняет Кесоян.

Ветеринарную консультацию владелец питомца получает по видео- и аудиочату или письменно через мобильное приложение Petstory, рассказывает Кесоян. Petstory – часть одноименной онлайн-платформы Mars, в которую уже входит интернет-сайт с советами по уходу за питомцами и сервис для записи в ветклиники.

К системе подключены 20 врачей из сети ветклиник «Вега» (10 заведений в Москве и Петербурге) и клиники «Биоконтроль», сообщил Кесоян и подтвердили представители клиник. В создание и продвижение приложения вместе с онлайн-платформой Mars, по ее данным, вложила 100 млн руб.

Консультация стоит 399 руб., доход делится между клиникой и Mars, но в какой пропорции, стороны не раскрывают. Это дешевле, чем очный прием, который обычно обходится в 500–1000 руб., говорит вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин, но и содержание услуги меньше: во время личного визита врач еще и осматривает животное. Заочно ставить диагнозы, рекомендовать лечение, назначать препараты грамотный врач не станет, но он может порекомендовать очную консультацию либо отговорить от нее, рассказать о прививках и т. д., продолжает эксперт.

С помощью ветеринарного онлайн-сервиса Mars сможет монетизировать платформу Petstory, считает Кесоян, для клиник же это возможность привлечь новых клиентов. «Вега» рассматривает сотрудничество с Mars как возможность увеличить посещаемость клиники, подтверждает ее гендиректор Антон Козлов: некоторые из пользователей приложения после онлайн-консультации записываются на очный прием, на анализы и проч. Кроме того, это дополнительная реклама услуг клиники, указывает Козлов. Проникновение ветеринарных услуг невелико, говорит Кесоян: даже в крупных российских городах на одну кошку приходится 0,5 визита к ветеринару в год, на собаку – 1,5 визита. В развитых европейских странах питомец как минимум 2 раза в год посещает врача, говорит Ткачев-Кузьмин. В России при наличии 50 млн домашних животных работает всего 4000 клиник, знает Кесоян. Индустрия ветеринарных услуг будет расти, а вместе с ней все больше услуг клиенты будут получать онлайн, рассчитывает он.

В 2019 г. Mars намерена увеличить число подключенных врачей до 30–40 человек и провести 10 000 онлайн-консультаций, делится планами Кесоян, в следующие два года компания планирует выйти на 100 000 консультаций в год. По данным Mars, в год ветклиники проводят 8–10 млн очных консультаций.

Гендиректор Vet Union (группа «Инвитро») Ольга Овсянникова скептически оценивает онлайн-консультации для животных: представить, что человек сможет вместо своего питомца рассказать о симптомах, описать клиническую картину животного, сложно. Когда речь идет о телемедицине для людей, человек хотя бы может рассказать о симптомах, добавляет она. Даже и в традиционной телемедицине функционал врачей сильно ограничен: пока нет возможности выписывать рецепты, ставить диагнозы, назначать лечение, напоминает руководитель «IQVIA Россия и СНГ» Николай Демидов.